Co ich łączy?

Co za historia!

Anna Nowak-Ibisz skacze po dachach z kominiarką. "Trzeba mieć to szaleństwo w genach"

Quiz Oni tak się naprawdę nazywają! Dopasuj nazwisko do gwiazdy Pytanie 1 z 14 Czesław Niemen to: Czesław Niemeński Czesław Kowalczyk Czesław Wydrzycki Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.