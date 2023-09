Quiz. "Stawiam na Tolka Banana" ma już 50 lat. Jak dobrze znasz serial? 7/10 to dobry wynik

Serial powstał na motywach powieści młodzieżowej z 1966 roku, którą napisał Adam Bohdan. Reżyserem został słynny filmowiec, który nakręcił także inne znane seriale dla dzieci i młodzieży - "Podróż za jeden uśmiech", "Do przerwy 0:1", "Wakacje z duchami" i "Szaleństwo Majki Skowron". Muzykę do hitu lat 70. skomponował natomiast słynny kompozytor filmowy, który na swoim koncie ma muzykę do "Janosika" czy "Stawki większej niż życie". W "Stawiam na Tolka Banana" zagrali także wybitni dorośli polscy aktorzy. Quiz polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi. Do wyboru będą odpowiedzi a, b lub c. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Przed Wami 12 pytań z wiedzy o serialu "Stawiam na Tolka Banana".

Quiz. Stawiam na Tolka Banana Pytanie 1 z 12 Kto jest autorem powieści na motywach, której powstał serial? Kornel Makuszyński Adam Bahdaj Edmund Niziurski Dalej