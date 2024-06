Rafał Brzozowski idzie w ślady Zenka Martyniuka? Nieźle sobie pozwolił

Co z koncertami Justina Timberlake'a w Polsce? Są nowe informacje!

Brzozowski idzie w ślady Zenka Martyniuka?

Rafał Brzozowski udziela ostatnio wielu wywiadów w związku z czekającą go zmianą w życiu zawodowym. Podczas jednego z nich, udzielonego dziennikarce portalu "Show News" wokalista i prezenter pozwolił sobie zaszaleć i poszedł w ślady Zenka Martyniuka! Co te słowa oznaczają w ustach Brzozowskiego?

Brzozowski: "Mój powrót do muzyki będzie piękny"

Za kulisami TVP krążą plotki, że Rafał Brzozowski ma rozstać się z programem "Jaka to melodia?" Piosenkarz i prezenter zdobył w show wielu fanów, których może ucieszyć fakt, że sprawy są dopiero w toku i gwiazdor jest dobrej myśli, co do swojej przyszłości.

- Myślę, że mój powrót do muzyki będzie piękny, to będzie piękna przygoda, jeśli miałbym odejść z telewizji.

W trakcie tej samej rozmowy Brzozowski czuł się tak wyluzowany, że uznał, że najlepiej opisze swoją przyszłość słowami Zenka Martyniuka i sparodiował gwiazdora disco polo!

Brzozowski jak Zenek Martyniuk

Kiedy dziennikarka zapytała Brzozowskiego, czy przyjąłby propozycję transferu z TVP do Polsatu, albo TVN Brzozowski odpowiedział, że "zawsze trzeba być otwartym". Dodał też, że dla niego najważniejszy jest format programu - musi być rozrywkowy i związany z muzyką. Aby jeszcze bardziej rozluźnić klimat rozmowy, w pewnym jej momencie prezenter wrzucił taki oto tekst.

- Jak to mówił klasyk, aż bym zacytował Zenka: "Czas pokaże, na pewno, czas pokaże!" - i Brzozowski roześmiał się.

Przypomnijmy, w oryginale kultowy tekst Zenka Martyniuka brzmiał tak: - Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, czas pokaże, czas pokaże...

Zenek Martyniuk przed czterema laty został szczęśliwym dziadkiem. Pomponik zapytał wówczas króla disco polo, jak się czuje w roli dziadka i czego życzy wnuczce. - Mam wnuczkę. Piękna wnuczka, zdrowa. Laura ma na imię tak jak jedna z moich piosenek. To tylko trzeba się cieszyć. Jestem szczęśliwy z żoną - odpowiedział Zenek. Kiedy padło pytanie, czy chciałby, aby Laura poszła w jego ślady, padły słowa, które stały się hitem Tik-Toka: - Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.

