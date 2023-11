Rafał Maślak miał wypadek drogowy. Samochód wjechał w jego auto, gdy wiózł dzieci do przedszkola

Małgorzata Tomaszewska z TVP rozwiodła się i wyszła za sąsiada! To on jest ojcem jej dziecka

Rafał Maślak miał wypadek drogowy. W aucie wiózł dzieci

Rafał Maślak w mediach społecznościowych chętnie pokazuje kadry ze swojego życia. W 2014 roku zdobył tytuł Mistera Polski, zaś w 2018 poślubił Kamilę, z którą ma dwójkę dzieci - Maksymiliana i Michalinę. Ostatnio żona Maślaka pochwaliła się swoim obserwatorom, że wybiera się na babski wypad i tym samym Rafał zostaje sam z dziećmi. Niestety nim weekend na dobre się zaczął omal nie doszło do tragedii. Rafał Maślak miał wypadek na drodze. W jego samochód wjechało inne auto. Stało się to w chwili, kiedy Rafał wiózł swoje dzieci do przedszkola. - Miałem wypadek drogowy z dzieciakami. Kamila już wszystko wie, dzieciakom nic się nie stało, wyjeżdżał pan i przywalił w samochód. Nikomu nic się nie stało, dzieciaki nawet nie płakały. Stało się to 50 metrów od przedszkola. Ojcowski weekend z przygodami... - mówił na Instagramie.

Maślak na Instagramie pokazał zdjęcia z wypadku

Rafał Maślak na Instagramie pokazał zdjęcia z wypadku. - Auto sprawcy - zaprezentował szkody, jakie pojawiły się na samochodzie, który uderzył w jego auto. - Na szczęście cała siła poszła na tylne koło, więc nie odczuliśmy tego mocno. Nawet nie myślę, co by się stało, gdyby auto uderzyło sekundę wcześniej - dodał Maślak.