Aktor z siłą uderzył w Kościół. Porównał go do przedsiębiorstwa!

Rafał Rutkowski w swoich stand-upach często żartuje z życia Polaków, nie tylko finansowego, ale nawet intymnego. W wywiadzie dla portalu plejada.pl wyznał, że nie wszystkie żarty bawią jego słuchaczy.

- Dwudziestoparolatkowie, słysząc moje żarty, momentalnie robią się czerwoni. Nie wiem, z czego to wynika. Może chodzi o to, że mam 50 lat i mówię o wszystkim wprost? A może o to, że jednak w tym, co mówię, jest spora doza prawdy? Niestety, w naszym kraju wciąż nie rozmawia się o sek*** - wyznał Rafał Rutkowski dla portalu plejada.pl.