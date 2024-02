Życie Kingi Rusin to ostatnio niekończąca się podróż. Dziennikarka nie jest w stanie zbyt długo usiedzieć w jednym miejscu, a urokami odwiedzanych miejsc dzieli się z fanami na Instagramie i Facebooku. Celebrytka może pozwolić sobie na życie na walizkach odkąd rzuciła pracę w telewizji i zajęła się własnym biznesami. Okazuje się, że ma niezłą głowę do interesów - jej kosmetyki sprzedają się znakomicie, mimo że wiele można o nich powiedzieć, ale na pewno nie to, że są tanie. Poza tym Rusin jest bardzo aktywna w Internecie, dzięki czemu cały czas tworzy rozpoznawalną markę osobistą, dzieląc się spostrzeżeniami i obserwacjami z całego świata. Nie zapomina jednak o Polsce i regularnie komentuje bieżące wydarzenia w kraju, walczy także o sprawy dla siebie ważne, jak ochrona środowiska. Pobyt w Tajlandii wykorzystuje nie tylko na odpoczynek. Szeroko komentuje m.in. budowę CPK w Polsce, porusza również tematy związane z ochroną najpiękniejszych przyrodniczo zakątków świata.

Rajskie kreacje Kingi Rusin. Skąpe bikini i cekiny na plażę to dopiero początek

Pod postami Rusin na Instagramie wybuchają nierzadko mocne dyskusje na zainicjowane przez nią tematy, ale także pojawia się ogromna ilość komplementów. I trudno się dziwić- fotografie, które Kinga wrzuca do sieci mogą przyprawić o zawrót głowy z zachwytu. Dziennikarka jest w znakomitej formie, wygląda rewelacyjnie i znakomicie dobiera stylizacje. Jej portrety na rajskich plażach Tajlandii to prawdziwe dzieła. Tropikalny klimat zachęca do odkrywania zgrabnego ciała, można więc podziwiać cały zestaw skąpo okrywających ciało kostiumów kąpielowych. Do tego niekiedy zaskakujące nakrycia głowy i niebanalne wybory. Cekinowa sukienka na plażę w biały dzień? Czemu nie?! Nas najbardziej jednak zachwyciła etniczna stylizacja z pomarańczową sukienką i niebanalnym nakryciem głowy. Sami zobaczcie. W galerii prezentujemy wybrane stylizacje Kingi Rusin.

