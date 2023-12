Rewolucja w TVP! Co z "Jeden z dziesięciu"? Tadeusz Sznuk zabrał głos!

Teleturniej "Jeden z dziesięciu" to kultowy program telewizyjny. Na antenie TVP1 emitowany jest od czerwca 1994 roku i nadal cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Od początku niezmiennie program ten prowadzi Tadeusz Sznuk. Ostatnio o programie znów zrobiło się głośno. To wszystko za sprawą legendarnego wyniku jednego z uczestników, który uzyskał 803 punkty. Jak wiadomo, w TVP dzieje się teraz ogromna rewolucja. Wiele osób zastanawia się, co dalej z "Jeden z dziesięciu"? Tadeusz Sznuk zabrał głos w tej sprawie! Zobaczcie, co powiedział!

Zmiany w TVP! Co z "Jeden z dziesięciu"? Tadeusz Sznuk ujawnia!

Wiele się mówi o zmianach personalnych w TVP. Wielu zastawiało się, co dalej z Tadeuszem Sznukiem i jego rolą w programie "Jeden z dziesięciu". Niedawno legendarny prezenter zabrał głos w tej sprawie.

- Nie mam pojęcia. Ja mam umowę z firmą Euromedia, a nie z telewizją, także nie wiem - powiedział "Faktowi".

Jak sam dodał, kręcone są nowe odcinki programu.

- To, co jest pokazywane w tej chwili w telewizji, to są powtórki, ale one są niezależnie od wydarzeń, były planowane. To taki sezon powtórek. My już mamy nagrania na odcinki następne, premierowe. Na razie najbliższa sesja nagrań jest w połowie stycznia. I nikt nam nie mówił, że coś ma się zmienić. Na razie jest bez zmian - dodał w "Fakcie".

Legenda TVP wypowiedziała się również krótko na temat zmian, które mają miejsce na Woronicza.

- Nie śledzę tej sytuacji, nie wiem, kto i co zrobił, nie mam o tym zdania - skwitował krótko w rozmowie z serwisem Onet.

