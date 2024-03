Robert Kochanek w "Tańcu z gwiazdami" dotykał ciał Joanny Liszowskiej, Joanny Koroniewskiej i Małgorzaty Sochy

Robert Kochanek to prawdziwa legenda programu "Taniec z gwiazdami". W czasach, gdy show emitowane było w TVN, jego partnerkami tanecznymi były: Anna Korcz, Joanna Koroniewska, Joanna Liszowska,, Daria Widawska, Małgorzata Socha i Ilona Felicjańska. Tancerz okazał się nie tylko mistrzem parkietu, lecz także niezłym trenerem. Joanna Koroniewska występując z nim w parze zajęła 3. miejsce. Dwa miejsca niżej uplasowały się Joanna Liszowska i Anna Korcz. Tak wysokich lokat Robertowi Kochankowi nie udało się powtórzyć po tym, gdy "Taniec z gwiazdami" przeniósł się do Polsatu. Jego partnerkami na parkiecie były: Kamila Szczawińska, Małgorzata Tomaszewska i Dorota Chotecka. Wiele osób zastanawia się nad tym, czym potem zajął się tancerz, który na parkiecie dotykał ciał Joanny Liszowskiej, Joanny Koroniewskiej, Małgorzaty Sochy i innych polskich gwiazd. Robert Kochanek niemal zupełnie zniknął z mediów! Okazało się, że w międzyczasie legenda programu "Taniec z gwiazdami" znalazła pracę w Legii Warszawa!

Robert Kochanek został trenerem w Legii Warszawa

Niewiele osób wie, że tancerz w 2014 roku założył własną szkołę "Studio Tańca Robert Kochanek". Trudno uwierzyć w to, że tak znakomity tancerz borykał się z poważnymi problemami. Wszystko przez pandemię. - Niestety pandemia chyba u wszystkich odbiła się niezbyt pozytywnym echem z racji tego, że wszystkie obostrzenia i niestety cała sytuacja stricte zdrowotna zablokowała nam pod kątem eventowym, tanecznym, ruchowym dużo różnych przedsięwzięć, tak jak w moim przypadku. Koncerty, wyjazdy, gdzieś to wszystko usiadło. Ale nie możemy się poddawać, musimy brać to wszystko na siebie. Wyzwania powodują nowe możliwości, jakby inne postrzeganie świata i szukanie czegoś innego, być może nawet lepszego, w mniejszej przestrzeni - mówił jakiś czas temu Robert Kochanek w rozmowie z portalem Newseria. Nie to jest jednak najciekawsze. Tancerz złapał bowiem zupełnie nową fuchę. Nie do wiary, czym zajął się Robert Kochanek. Gwiazdor "Tańca z gwiazdami" został trenerem cheerleaderek drużyny koszykarskiej Legia Warszawa. - Zaczęliśmy współpracę z moim teamem The Ones nad nie wiem, czy w Polsce popularną jeszcze formą cheerleadingu. To już jest dyscyplina olimpijska, pracujemy nad tym, żeby nasz polski team pokazać w świecie, od akrobatyki, tańca, gimnastyki, pozytywnej energii, całym doświadczeniem, jakim mogę się pochwalić i przekazać innym, to jest konikiem na chwilę obecną - mówił Newserii tancerz w 2017 roku.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Roberta Kochanka z "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie jego partnerkami były m.in. Joanna Liszowska, Joanna Koroniewska i Małgorzata Socha

