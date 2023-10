Roksana Węgiel jest w ciąży? Jej słowa nie pozostawiają złudzeń

Smutna prawda o życiu prywatnym Shazzy. Została sama. Jej były facet to przystojniak

Roksana Węgiel jest w ciąży?

Po tym jak kilka miesięcy temu artystka podzieliła się ze swoimi fanami radosną nowiną o zaręczynach z Kevinem Mglejem, który jest od niej starszy o 8 lat oraz ma 3-letniego syna z poprzedniej relacji, fani dopatrują się szczegółów, które mogłyby wskazywać na to, że ich idolka jest po ślubie. Sama zainteresowana zdradziła w końcu, że ich ślub odbędzie się w 2024 roku. Od kilku dni aż huczy od plotek o rzekomej ciąży Roksany Węgiel. Wszystko przez nową piosenkę "Łobuz", która jest efektem współpracy z Beatą Kozidrak. Precyzując - poszło o koszulkę, jaką młoda artystka ma na sobie w materiale promującym utwór. Roxie miała na sobie T-shirt z czerwonym napisem "It's a girl" (tłum. "To dziewczynka"). Fani szybko wyłapali ten szczegół i uznali, że Roksana Węgiel chce w ten sposób zakomunikować, że jest w ciąży. A jaka jest prawda?

Roxie Węgiel o rzekomej ciąży. "Wiedziałam, że będzie z tego problem"

Artystka w końcu zareagowała na gorące plotki. W wywiadzie, które udzieliła ostatnio w Radiu Eska stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom. - Wiedziałam, że będzie z tego problem. Nawet na planie mówiłam Konradowi, mojemu styliście, że "Jezu, jaką ty mi dałeś koszulkę... Ludzie pomyślą, że ciąża", ale nie, dementujemy - wyznała Roxie. - To jest zwykły napis na koszulce. Tyle wystarczy, żeby sprowokować Polskę? Chodziło mi o taką siłę dziewczyn - dodała.