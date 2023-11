Rolą Kostka w "Listach do M." rozkochał w sobie publiczność! Jakub Jankiewicz wyrósł na prawdziwego przystojniaka

Jakub Jankiewicz serca telewidzów skradł jako malutki Kostek w pierwszej części filmu "Listy do M", który zdobył uznanie i stał się pierwszą komedią romantyczną z klimacie świątecznym. Biorąc udział w tym filmie miał zaledwie osiem lat! Film był dla młodziutkiego aktora niemalże trampoliną do dalszych propozycji. Później przez lata mogliśmy go oglądać w serialu "M jak miłość", gdzie grał Antka. Obecnie dołączył do stałej obsady serialu "Korona Królow. Jagiellnowie.

Jakub Jankiewicz skradł serca rolą Kostka w "Listach do M.". Tak wygląda dziś

20-letni Jakub Jankiewicz z powodzeniem łączy szkołę i pracę na planach. Od dwóch lat jest studentem Akademii Teatralnej w Warszawie. Prężnie działa też w swoich mediach społecznościowych, gdzie obserwuje go 15 tysięcy osób. Zobaczcie, jak zmieniał się aktor na przestrzeni ostatnich lat. Dziś wyrósł na prawdziwego przystojniaka!

