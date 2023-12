"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska miała poważny wypadek! "Wrócę jak będzie to możliwe"

Agata Rubik niedawno wyleciała do Ameryki, a teraz taka nowina! Pozostało tylko odliczanie

W programie "Rolnik szuka żony" uczestnicy poszukiwali przede wszystkim miłości - dla niektórych z nich marzenie to się spełniło. Dzięki temu reality show biorące w nim udział osoby zyskały rozpoznawalność i oddanych fanów. Jednymi z nich są Anna i Grzegorz Bardowscy, którzy poznali się w drugiej edycji kultowego programu. Ich uczestnictwo w show przyniosło im olbrzymią sympatię fanów oraz niespodziewaną popularność. Na Instagramie Annę obserwuje ponad 300 tysięcy osób! Właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o dramacie, który ją spotkał. Gwiazda "Rolnik szuka żony" uległa wypadkowi.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" miała wypadek. "Wrócę jak będzie to możliwe"

Anna Bardowska wraz z mężem prężnie działają w swoich mediach społecznościowych. 1 grudnia influencerka miała ruszać z popularną serią przedświątecznych filmów, gdzie pokazywać miała przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Jednak los napisał inny scenariusz. Gwiazda "Rolnik szuka żony" uległa bowiem wypadkowi. Poinformowała o tym na swoim Instagramie, wrzucając zdjęcie z karetki.

- Przepraszam Was. Miało być tak pięknie. Pierwszy vlogmas. Mieliśmy wypadek. Wrócę jak będzie to możliwe. Wszyscy żyjemy i to jest najważniejsze - czytamy na zdjęciu dodanym na jej Instastory.

