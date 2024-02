"Rolnik szuka żony". Nicola wybaczyła Darkowi?! Jej słowa mówią same za siebie!

"Rolnik szuka żony" to jeden z najpopularniejszych polskich programów telewizyjnych w Polsce. Ostatnia edycja nie szczędziła nam emocji. Widzowie z zapartym tchem oglądali miłosne poczynania uczestników show. W poprzedniej edycji oczy telewidzów skierowane były na Darka i jego kandydatkę Nicolę. Początkowo mogłoby się wydawać, że ta dwójka pasowała do siebie idealnie. Prawda okazała się jednak zupełnie inna. Od sytuacji minęły już dwa miesiące. Choć Nicola początkowo bardzo to przeżyła, teraz postanowiła chyba wybaczyć rolnikowi. Zobaczcie, co napisała! Wymowne słowa

"Rolnik szuka żony". Nicola przeżyła odrzucenie przez Darka! Teraz postanowiła mu wybaczyć?!

Od konfrontacji z Darkiem minęły już dwa miesiące. Nicola jest aktywna w swoich mediach społecznościowych. To tam dzieli się z obserwującymi nowościami ze swojego życia. Ostatnio zabrała głos w sprawie nieudanej relacji z Darkiem. Na swój profil wrzuciła fragment rozmowy"Straight Talk", w którym rolę prowadzącego obejmuje Broderick Stephen Harvey Sr. Autor opowiada o wybaczaniu. Nicola dodała również od siebie wymowne słowa.

- Wraz z wybaczeniem odeszły wszystkie złe emocje - dodała od siebie.

Zobacz poniższą galerię: