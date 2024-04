"Rolnik szuka żony". Randkowy hit TVP jeszcze się nie zaczął, a już budzi kontrowersje. Chodzi o wiek uczestnika: "Zniszczą Cię"

Jedenasta edycja programu "Rolnik szuka żony" na antenę TVP trafi dopiero jesienią, w w odcinku zerowym, wyemitowanym w Wielkanoc, widzowie mogli poznać bohaterów kolejnego sezonu. W świątecznym odcinku zaprezentowano sylwetki dziewięciorga gospodarzy. Spośród nich do programu wejdzie pięcioro. O tym kto to będzie, zadecyduje ich popularność liczna w listach. Kto dostanie ich najwięcej, zostanie w programie. Na razie produkcja prezentuje wizytówki rolników w mediach społecznościowych. Pod postami pojawiło się sporo krytycznych komentarzy. Najwięcej z nich zebrali najmłodsi rolnicy. Najpierw fala krytycznych uwag przetoczyła się pod prezentacją 23-ltniej Wiktorii. Ale nie tylko jej się dostało.

Podlasianin Paweł zgłosił się do "Rolnik szuka żony"

Bardzo krytycznie wypowiadają się również o kandydaturze Podlasianina - Pawła. Młody rolnik ma 23 lata i jak czytamy w jego wizytówce "do programu “Rolnik szuka żony” przyszedł w poszukiwaniu kobiety, która dawałaby mu ciepło i zrozumienie i która zaakceptowałaby go takiego, jakim jest i to, co robi. Przy czym nie ma dla niego większego znaczenia kolor włosów czy wiek, bo, jak mówi, “będzie wiedział, że to ta osoba”. Przyznaje jednak, ze przeszkodą w budowaniu wspólnej przyszłości są dla niego dzieci z poprzednich związków. Chłopak prowadzi 30-hektarowe gospodarstwo, a prace łączy ze studiami. "Ze swoją wybranką chciałby budować związek oparty na wzajemnym szacunku, zaufaniu, oddaniu i akceptacji".

Fani show TVP uznali, że jest za młody. Sugerują ograniczenia wiekowe

Internauci uznali jednak, że Paweł powinien poszukać sobie dziewczyny na własną rękę, a nie zgłaszać się do programu. Pod postem wiele było uwag na temat jego młodego wieku. "Następny , 23 lata on żony szuka, dzieciaku śmieszny jesteś", "Ja w jego wieku dopiero smakowałam i odkrywałam życie", "Oj dzieciaczku zniszczą cię tutaj. Taki młodziutki na ten program", "Jest taki młody, że sam powinien znaleźć dziewczynę, a nie poprzez TV. Program powinien dać szansę na związek osobą conajmniej 30+", "Uważam, że uczestnicy tego programu powinni mieć ukończony 30 rok życia. Do tego czasu można postarać się znaleźć kogoś poza kamerami". A Wy jak sądzicie. Czy produkcja powinna rozważyć limity wiekowe w programie?

Galeria: Uczestnicy "Rolnik szuka żony" 11. edycji. Kto wystąpi?

Tak mieszkają rolnicy i rolniczki 11 edycji programu Rolnik szuka żony vox eska2 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.