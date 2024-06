Roxie zaraz zniknie?! Wszystko przez Taniec z gwiazdami

Roxie niknie nam w oczach

Roxie to niezwykle uzdolniona, młodziutka piosenkarka. Niedawno 19-latka dała też popis swoich umiejętności tanecznych w "Tańcu z gwiazdami". Dziewczyna zdaniem wielu fanów powinna była wygrać program, bo tańczyła doskonale i nikt nie mógł się z nią równać. Stało się inaczej, główną nagrodę zgarnęła aktorka, Anita Sokołowska, a teraz na jaw wychodzi, ile walka w TzG kosztowała Roxie. To nie do uwierzenia, co się z nią teraz dzieje!

W ostatnim dniu festiwalu w Opolu Roxie wyglądała przepięknie w długiej, błękitnej sukni. Zaśpiewała rewelacyjnie piosenkę z repertuaru tekstów Janusza Kondratowicza i znów zachwyciła fanów. Unikalny występ i strój jak z baśni przykryły jednak to, co tak naprawdę dzieje się z młodziutką gwiazdą.

W "Tańcu z gwiazdami" Roxie nie oszczędzała się i w parze z Michałem Kassinem aż 7. razy zdobyła maksymalne oceny srogich jurorów. Iwona Pawlović nie mogła nachwalić się niezwykle uzdolnionej tancerki. To, co oglądaliśmy w kolejnych odcinkach show to efekt ciężkiej pracy gwiazdy na treningach.

- Przyznam szczerze, że po "Tańcu z gwiazdami" jeszcze tak nie do końca ochłonęłam, ale będzie teraz kilka dni właśnie na zregenerowanie sił i działamy dalej - wyznała Roxie w rozmowie z dziennikarką "Shownews". Gwiazda jest bardzo zmęczona i potrzebuje chwili wytchnienia. Szczególnie, że jej ciało upomniało się o swoje.

- Myślę, że (zrzuciłam) z 4 kilogramy może? Teraz ważę 47 - zdradziła 19-letnia gwiazda zapytana o to, jak się czuje po forsownych tańcach w TzG.

Roxie zawsze olśniewała urodą i wspaniałą figurą. Jednak ciężka praca, intensywne koncertowanie mogą odbić się na jej zdrowiu. Waga 47 kg jest bardziej właściwa dla 13-letniej dziewczynki, której jedynym obowiązkiem jest nauka w szkole.

Życzymy, aby Roxie znalazła czas na urlop, na którym będzie zajadała się bez opamiętania frykasami. Nie chcemy, aby tak urodziwa i zdolna wokalistka zniknęła ze sceny.

