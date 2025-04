Wojciech Mann wywołał prawdziwą burzę. Terapeuta uzależnień ostro: "Sprzedał się za srebrniki"

Val Kilmer bardzo cierpiał z powodu raka, nie mógł mówić. Ledwo jadł i oddychał. Tak zmieniła go ciężka choroba!

Wojciech Mann stał się ambasadorem jednej ze znanych marek produkujących piwo. I choć reklama, w której akurat on wziął udział, dotyczyła napoju bezalkoholowego, to angaż w tego typu projekcie wzbudził w sieci ogromne kontrowersje. Zdaniem wielu, dziennikarz i prezenter nie powinien reklamować piwa, nawet jeśli jest "tylko" bezalkoholowe. Inni zaś nie widzą problemu w tego typu aktywności Manna. Tymczasem sprawa powraca na publiczne rozstrzygnięcie, ponieważ znany terapeuta uzależnień, Robert Rutkowski, postanowił skomentować poczynania dziennikarza. W wywiadzie dla Żurnalisty stwierdził, że Wojciech Mann dał się "kupić" i "sprzedał się za srebrniki karteli alkoholowych". - Potworne rozczarowanie czułem, jak zobaczyłem niedawno Wojtka Manna, który reklamuje piwo - stwierdził Robert Rutkowski. Dalej terapeuta wytłumaczył, czemu zdecydował się na tak ostre stanowisko względem prezentera. W jego ocenie istnienie piwa bezalkoholowego jest samo w sobie bez sensu, bo działa tylko jako "przynęta", która ma zachęcić ludzi do sięgnięcia po "zwykłe piwo". Szczegóły poniżej.

Wojciech Mann wziął udział w kampanii, która podzieliła internautów. Będzie odpowiedź?

Wojciech Mann do czasu powstania tego artykułu, nie odniósł się jeszcze do słów Roberta Rutkowskiego. Terapeuta uzależnień uważa, że rosnąca popularność piwa bezalkoholowego, do której przyczyniają się między innymi osoby znane z przestrzeni publicznej, złudnie jest łączona z modą na zdrowy styl życia. Tego typu napoje nie mają bowiem z tym nic wspólnego, zresztą cel koncernów piwowarskich - jego zdaniem - jest zupełnie inny.

Kto w tym sporze ma rację? Internauci wskazują, że promocja piwa bezalkoholowego nie ma nic wspólnego z promocją alkoholu samego w sobie, ale wiele osób - podobnie jak Rutkowski - również zawiodło się na Mannie i oczekiwało, że prezenter odrzuci propozycję wystąpienia w kampanii. Odnosząc się do "sprzedania za srebrniki" terapeuta miał z kolei na myśli, że dziennikarz na pewno mógł liczyć na pokaźne wynagrodzenie finansowe za zgodę na udział w reklamie. Czy mężczyzna zamierza się z tego faktu wytłumaczyć, a może i w przyszłości wycofać z tego typu aktywności? Nie wiadomo. Pozostaje trzymać rękę na pulsie. Jeśli Wojciech Mann odpowie Rutkowskiemu, z pewnością wrócimy do tematu na łamach "Super Expressu".

