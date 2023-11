Rozczarowana Anna Mucha na cmentarzu. "Sytuacja ABSURDALNA" w Meksyku

Anna Mucha i jej partner Jakub Wons (41 l.) postanowili wybrać się na kolejną podróż. Tym razem za cel obrali Meksyk. Ich wyjazd zbiegł się w czasie z obchodami Dia de los Muertos - meksykańskiego święta będącego odpowiednikiem Wszystkich Świętych. Aktorka spodziewała się wziąć udział w hucznym świętowaniu. Mocno się jednak rozczarowała. Zamiast parad ulicznych, ich charakterystycznie przebranych uczestników i tłumów na cmentarzach, zastała pustki...

Swoimi wrażeniami podzieliła się oczywiście na Instagramie. Jej story wypełniło narzekanie i rozczarowanie.

- Muszę wam powiedzieć, że jestem trochę rozczarowana chyba... Pierwsze moje wrażenie - nie tego się spodziewałam. Kompletnie nie tego się spodziewałam. (...) Tutaj jest cicho, pusto, nie ma ludzi. Są za to wycieczki - stwierdziła zawiedziona.

A to nie koniec. Wizytę na cmentarzu określiła mianem "absurdalnej".

- Snujemy się po tym cmentarzu z jakąś bandą przebierańców, którzy są ewidentnie turystami. Sytuacja jest absurdalna. To po prostu wygląda maksymalnie rozczarowująco, jakby to był cmentarz zapomnianych ludzi. Mijaliśmy jedną rodzinę, która czuwała przy grobie i mam wrażenie, że to byli wynajęci aktorzy - żaliła się w kolejnym story.