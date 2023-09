Anna Mucha pokazał biustonosz. Co za kolor!

Anna Mucha niedawno narobiła wielkiego zamieszania, publikując zdjęcie ze swoim partnerem Jakubem Wonsem i oświadczając, że są małżeństwem. Szybo okazało się jednak, że - owszem - para jest po ślubie, ale w sztuce teatralnej. Anna Mucha generalnie - jeśli chodzi o aktywność w mediach społecznościowych - to jest niedoścignionym wzorem dla wielu celebrytek. Gwiazda "M jak miłość" ma na swoim profilu na Instagramie prawie milion kont obserwujących, a jej wpisy na ogół wywołują spory odzew. Zarówno wtedy, gdy publikuje nieco pikantne zdjęcia, jak i wówczas, gdy "wkręca" swoich followersów. Tym razem internauci mogli zobaczyć zapięty na aktorce biustonosz. Ci, którzy myślą, że Anna Mucha stawia na klasykę, będą zawiedzeni. Aktorka bowiem ma na sobie koronkowy biustonosz w kuszącym kolorze różowym!

Anna Mucha założyła koszulę faceta i jej nie zapięła

Na nagraniu Anna Mucha chwali się, że założyła koszulę Jakuba Wonsa. - Dzień dobry, kochani. Tak to wygląda, jak człowiek weźmie przez przypadek z szafy koszulę swojego faceta, myśląc, że to twoja. Tak więc dzisiaj wyglądam w za dużej koszuli - opowiada z dystansem do siebie gwiazda "M jak miłość". Potem zrobiło się jeszcze bardziej pikantnie. - Przynajmniej zapina się w biuście. Kto by zapinał w biuście koszulę! Błagam! Nie po to mam biust, żeby zapinać koszulę, nie? - żartowała Anna Mucha. Filmik zniknął już z sieci, ale screeny z nagrania można zobaczyć w sieci. W naszej galerii prezentujemy, jak aktorka zmieniła się od czasów, gdy była nastolatką.