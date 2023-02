Rozenek, Chajzer i Doda z poważnymi zarzutami! Zabrał się za nich UOKiK!

Znane aktorki ostro imprezowały do rana!

Wpisy reklamowe w mediach społecznościowych są często głównym i potężnym źródłem dochodu wielu popularnych w sieci celebrytów. Influencerzy zarabiają gigantyczne pieniądze za jeden post, rekordziści liczą sobie nawet kilkaset tysięcy złotych.

Do najlepiej zarabiających na Instagramie gwiazd z pewnością należą Małgorzata Rozenek, Filip Chajzer i Doda, którzy właśnie znaleźli się na celowniku UOKiK.

- Twórcy w swoich wpisach promują produkty różnych reklamodawców, za co otrzymują wynagrodzenie, i nie oznaczają treści sponsorowanych w sposób jednoznaczny, czytelny i zrozumiały. Tym samym mogą wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie charakteru publikowanych postów oraz relacji - poinformowano w komunikacie prasowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów cytowanym przez wirtualnemedia.pl.

Urząd przyjrzał się działalności Filipa Chajzera, który na swoim profilu na Instagramie zamieścił 2,9 postów. Instytucja poinformowała, że "przedsiębiorca powinien w sposób niebudzący wątpliwości informować zarówno o reklamowej marce, jak i komercyjnym charakterze treści".

Pod lupą znalazła się także Doda, która zdaniem UOKiK ma sporo za uszami.

- Piosenkarka nie zawsze w wystarczający sposób ujawnia w swoich publikacjach ich sponsorowany charakter, nie używa również dedykowanej do tego funkcjonalności platformy społecznościowej. W niektórych przypadkach dodaje do swoich postów hashtag #reklama dopiero po kilku dniach od publikacji materiału. Co prawda używa rekomendowanego określenia, jednak dokonuje edycji wpisu po fakcie, a wielu konsumentów nie ma możliwości zapoznania się z tą korektą - poinformowano w komunikacie.

Instytucja przyjrzała się też wpisom Małgorzaty Rozenek, która współpracuje z największą liczbą marek i sporadycznie informuje, że jej wpisy mają charakter reklamowy.

- Zdarzyły się także przypadki umiejscowienia hashtagu #współpraca w sposób niemal niewidoczny dla konsumenta, np. w publikacji Instastory ukryty był pod nazwą profilu w lewym górnym rogu. Ważne, aby komercyjny charakter publikacji był dla konsumentów jasny - używać należy rekomendowanych określeń, np. #reklama, [materiał sponsorowany], oraz oznaczenie powinno być umieszczone w widocznym miejscu i napisane wystarczająco dużą czcionką - czytamy w komunikacie.

Nieodpowiednie oznaczanie wpisów reklamowych może ich sporo kosztować. UOKiK może ich ukarać grzywną w wysokości 10% rocznych obrotów.

