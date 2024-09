Ewa Drzyzga pojawiła się niedawno na spotkaniu prasowym dotyczącym programu "Dzień Dobry TVN". Gwiazda chętnie udzielała wywiadów - rozmawiała o swojej pracy w programie śniadaniowym, a w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, co sądzi o pomyśle reaktywacji "Rozmów w toku". Jej słowa nie zostawiają wątpliwości.

Ewa Drzyzga w rozmowie z "Super Expressem" powiedziała czy powróciłaby do telewizji TVN z show "Rozmowy w toku". Znana dziennikarka przyznała nam wprost, że nie ona decyduje o pojawiających się w ramówce formatach i od tego zatrudniony jest cały sztab ludzi.

"Nie mnie decydować o formatach telewizyjnych, to jest cały zespół ludzi, który dobiera pomysły na to, co zaprezentować w danym sezonie widowni. Myślę, że ten program spełnił swoją funkcję wtedy, kiedy był na antenie i to było bardzo potrzebne. Tak naprawdę dociera to do mnie, teraz kiedy wiele osób do mnie pochodzi i mówi, że oglądało ten program z rodzicami, że rodzice oglądali, że sami oglądali, że dowiadywali się wielu nowych rzeczy o świecie, a także o tym, że można na inne rzeczy patrzeć w inny, bardziej przyjazny, tolerancyjny sposób, więc myślę, że to w tamtym momencie było naprawdę potrzebne " - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem Ewa Drzyzga.

Dziennikarka przyznała również, że według niej jesteśmy znacznie bardziej otwarci na to, co dzieje się na świecie. Gwiazda uznała, iż kilkanaście lat temu widownia w jej programie nie chciała zabierać głosu i wypowiadać się na temat pojawiający się w show - dzisiaj jest zupełnie inaczej. Teraz jest zupełnie inaczej.

"Teraz jesteśmy bardziej otwarci. Pamiętam początki i rzadko kto chciał się wypowiadać z widowni na temat tego, co usłyszał, zabierać głos w dyskusji. Dzisiaj już jesteśmy bardziej otwarci, szafujemy aż zanadto i za szybko swoimi przemyśleniami czy komentarzami. Nie wiem, musiałabym to dokładnie przemyśleć, jak by to miało wyglądać. Nie wiem, czy jest sens wchodzenia do tej samej wody. Słusznie pani zwróciła uwagę, że może w jakiejś innej konwencji. Na pewno to to, co jest ważne, to że ludzie czują się samotni i wciąż brakuje im tego, żeby ktoś ich wysłuchał i myślę, że to jest taka ścieżka i taki nurt, który powinni zauważyć wszyscy nadawcy medialni - nie tylko moja telewizja" - wyznała w rozmowie z nami Ewa Drzyzga.