Roznegliżowana Smaszcz w odważnej sesji. Trzymajcie się!

Smaszcz przebrała się za czarownicę!

Paulina Smaszcz potrafi wokół siebie zrobić zamieszanie. Była żona Macieja Kurzajewskiego przedarła się do opinii publicznej, pomstując na jego nowy związek z Katarzyną Cichopek. Smaszcz jest psycholożką i wielu obserwatorów zastanawiało się, jak to możliwe, że nie radzi sobie ze stratą męża tak bardzo, że musi "publicznie prać brudy". Teraz jednak po "praniu" nie ma już ślady, a kwitnąca Paulina chętnie pokazuje swoje ciało.

Smaszcz przebrała się za czarownicę

Tym razem Paulina Smaszcz pokazała zdjęcie, na którym aż trudno ją poznać. Znów pokazała wszystkim, co tylko mogła, bo jej stylizacja składa się głównie z cienkich sznureczków, które ledwo zasłaniają jej biust. Psycholożka dumnie demonstruje zgrabne ciało, ale uwagę tym razem przyciąga także głowa gwiazdy. Smaszcz wystroiła się w tzw. hełm naszyjnikowy, który w rycerskich czasach miał formę kaptura, chroniącego szyję i część twarzy. Smaszcz zdradziła fanom, że w ten sposób przebrała się za... "czarownicę"!

Dzisiaj w ramach projektu "Kobiety" chciałabym wam przedstawić siebie jako "czarownicę". Trudno mnie poznać na tym zdjęciu, bo wcieliłam się w jej cesarską mość, królową Jadis. 💋Kto zna literaturę C.S.Lewis’a wie, że jako czarownica potrafiła zamieniać ludzi w kamień. Jakie to by było przydatne w obecnej rzeczywistości! Ach….

Smaszcz staje po stronie miłości

W ten sposób Paulina Smaszcz chce zwrócić uwagę na swój projekt coachingowy, skierowany do kobiet. Psycholożka kieruje go do pań 50+, przekonując, że wiek to tylko liczba. Jak wynika z wypowiedzi celebrytki, panowie powinni od teraz mieć się na baczności.

Paulina Smaszcz obecnie eksponuje nie tylko swoją urodę, ale i ciepłe, rodzinne oblicze. Niedawno pogratulowała ukochanej Marcina Hakiela ciąży i przymiotów osobistych. Psycholożka wyraźnie staje po stronie zakochanych, którzy odnaleźli się po rozwodowej traumie tancerza.

Fanki Smaszcz piszczą z zachwytu

Nowy projekt Smaszcz polega na tym, że kobiety mają pomagać kobietom. Fanki psycholożki są zachwycone jej nową wersją siebie, czemu dają znać w komentarzach na Instagramie.

PALUTKU WYGLADASZ ZJAWISKOWO 🩶🤍🩶🤍 CUDOWNY PROJEKT ❤️❤️❤️ Elegancka mega cudowna kobieta boska piękność ❤️😍😍❤️ Mega fota. Ciało bogini 🔥🔥🔥

Kim jest Paulina Smaszcz?

Paulina Smaszcz-Kurzajewska urodziła się 8 lutego 1973 r. w Poznaniu. Jej ojciec Leszek pracował w wytwórni trumien, a mama Zofia w szpitalu na oddziale okulistycznym. Paulina Smaszcz ma starszego brata Piotra, z którym wychowywała się na Jeżycach. Smaszcz studiowała filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ostatecznie w 1997 r. ukończyła ten kierunek na Uniwersytecie Warszawskim. W 2015 r. celebrytka podjęła studia doktorskie na uczelni SWPS w Warszawie na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

