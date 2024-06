Rozwód Gąsiorowskiej i Żurawskiego. Nie obyło się bez szpili o alkoholizmie

Syn Rutkowskiego nie wytrzymał hejtu. "Co ich to obchodzi?!"

Rozwód gwiazd w cieniu choroby alkoholowej

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski to para, jak z obrazka. Oboje są wielkimi gwiazdami polskiego kina, piękni, młodzi, zdolni. Kiedy pobrali się w 2010 roku, wszyscy wróżyli im długie i szczęśliwe życie. Niestety, skończyło się wspólne życie i jak zdradza gwiazda, najgorszym koszmarem był alkoholizm jej męża. Czy sławnym małżonkom udało się ustalić wszystkie szczegóły trudnego rozwodu?

Krwawy rozwód

- Roma liczy na to, że za kilka dni odzyska wolność, bo za nią długa przeprawa z mężem. Wyglądało na to, że rozwód będzie krwawy, bo wzajemne pretensje zdawały się tylko eskalować - jawnił w wywiadzie dla "Świata gwiazd" przyjaciel pary.

Przypomnijmy, jak zaczęła się wielka miłość, która właśnie na naszych oczach się kończy. To Roma Gąsiorowska wykonała coś w rodzaju oświadczyn wobec Żurawskiego.

- W naszym przypadku to nie było tak, że ja się na kolana przed Romą rzuciłem i przedstawiłem jej pierścionek. Po prostu któregoś dnia ona wróciła do domu, pacnęła mnie w głowę, ja się odwróciłem, a ona: „Wiesz co, chodź, weźmiemy ślub”. Na ślubie płakałem, bo stałem obok kobiety, którą kocham, która jest najwspanialsza na świecie i myślałem o tym, że będę musiał teraz przeżyć z nią całe życie - wyznał Żurawski w programie Kuby Wojewódzkiego w 2017 roku.

Najważniejsze są dzieci

Ślub Gąsiorowskiej odbył się w 10 kwietnia 2010 roku, na weselu bawiły się osoby państwu młodym najbliższe. Para doczekała się dwójki dzieci: Klemensa i Jadzi, Roma bierze także udział w wychowaniu syna Żurawskiego, Leona. Teraz ta bajka się kończy, a właśnie dzieci są w całej tej sytuacji najważniejsze.

- Masz rodzinę, jesteś odpowiedzialny za dzieci, jest alkohol. Ten temat był i jest problemem. Wtedy podejmuje się kolejne kroki, żeby sobie poradzić. A jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić - wyznała Gąsiorowska w "Świecie gwiazd". - To, że się rozwiedziemy, nie oznacza, że nie mamy razem dzieci. Mamy i będziemy je mieć. Najważniejsze, by dzieci nie doświadczały sytuacji, które będą narażały je na stres związany z problemem alkoholowym. To trudne i świadome podejście.

Jak informuje "Świat gwiazd", Gąsiorowska i Żurawski ostatecznie wznieśli się ponad własne ego i dla dobra dzieci, dogadali się. A skoro warunki rozwodu gwiazd są ustalone, to sama sprawa w sądzie jest już tylko formalnością.

