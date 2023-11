Podczas rozprawy Antoniego Królikowskiego (aktor prosił o podanie pełnego imienia i nazwiska oraz wizerunku) nie było na sali rozpraw, ponieważ w tym czasie przebywał na planie serialu we Wrocławiu. Jego obrońca podkreślił, że aktor zamierza stawić się na kolejnym terminie rozprawy i złożyć wyjaśnienia uzupełniające. Wobec tego sędzia odczytała jego wyjaśnienia z postępowania przygotowawczego. Antoni Królikowski wskazywał w nich, że jest pacjentem medycznej marihuany i używa jej zgodnie z zaleceniami lekarza. Zaznaczał, że ze względu na swoją chorobę przyjmował leczenie farmakologiczne, a od 2021 roku wdrożył regularne i świadome leczenie marihuaną medyczną. Potem zeznawała policjantka, która w lutym tego roku brała udział w interwencji wobec aktora.

- Dostaliśmy informację, że pojazdem porusza się osoba w stanie nietrzeźwości. Po zatrzymaniu okazało się, że to Antoni K. - mówiła na sali rozpraw policjantka. Dodała, że po przebadaniu okazało się, że aktor jest trzeźwy. - Po zapytaniu, czy zażywał środki odurzające odpowiedział, że wczoraj w dniu urodzin palił jointa - stwierdziła policjantka (przyp. Antoni Królikowski urodziny ma 17 lutego). Podkreśliła, że wówczas funkcjonariusze przeprowadzili badanie narkotestem. Jego wynik był pozytywny.

Dopytywana o zachowanie oskarżonego mówiła, że był spokojny, ale "zestresowany". "Nie wiedział z jakiego powodu był zatrzymywany" - powiedziała policjantka. Sąd odroczył rozprawę do dnia 14 grudnia. Wtedy też mają zeznawać biegli a Antoni Królikowski złoży wyjaśnienia.

Akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Królikowskiemu prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli pod koniec maja. Aktor oskarżony został w nim o prowadzenie samochodu osobowego w stanie nietrzeźwości pod wpływem substancji psychotropowej - delta-9-tetrahydrokannabinolu (marihuany).

- Opinia toksykologiczna, uzyskana w toku postępowania przygotowawczego na zlecenie prokuratury, jednoznacznie potwierdza, że w momencie kierowania pojazdem oskarżony był pod wpływem delta-9-tetrahydrokannabinolu, co można porównać do stanu nietrzeźwości wywołanego spożyciem alkoholu - wyjaśniała PAP Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Znanemu aktorowi grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do dwóch lat więzienia, a także obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata.

- Dodatkowo, w razie skazania, na Antoniego K. nałożony zostanie obowiązek zapłaty świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych - dodawała prokuratora.

Zatrzymanie Antoniego Królikowskiego

Antoniego Królikowski zatrzymali policjanci 18 lutego na warszawskiej Woli około godz. 16 przy ul. Kolejowej. Sam aktor do zdarzenia odniósł się w oświadczeniu, które niedługo po zatrzymaniu opublikował na Instagramie. - Funkcjonariusze z uwagi na otrzymane zgłoszenie, że o tej godzinie i w tym miejscu pojawię się rzekomo pod wpływem nielegalnych substancji, czekali na mnie w okolicy miejsca zamieszkania. Zostałem zatrzymany do kontroli, alko-test wykazał, że jestem trzeźwy, jednak narko-test wykrył THC, którym wspomagam swoje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru - wyjaśnił w nim aktor.

Aktor poinformował też wówczas, że wykonano badanie krwi i oczekuje na wyniki. - W przypadku regularnego stosowania medycznej marihuany, nawet w małych ilościach, stężenie może utrzymywać się, mimo że w dniu zatrzymania nie używałem konopi" - przekonywał i zaznaczył, że "nie zażywa narkotyków. (PAP)