Jak ona w ogóle oddycha?! Sabrina Carpenter ściśnięta jak sardynka w srebrnej sukience Versace

Sabrina Carpenter na 100Time

Sabrina Carpenter skradła show na gali Time100! Piękna piosenkarka, która obecnie odnosi największe sukcesy na całym świecie, na szczególny czerwony dywan wybrała bardzo imponującą, srebrną kreację domu mody Versace. Tylko czy w ogóle była w stanie oddychać?! Kreacja jest piękna, ale wygląda na boleśnie ciasną...

Drobna wokalistka była tak ściśnięta gorsetem sukienki, że przypominała żywą klepsydrę. Pokazała też zgrabne nogi, odziane w bardzo wysokie, srebrne sandały. W rzeczywistości piosenkarka mierzy zaledwie 152 centymetry wzrostu, więc faktycznie wysokie obcasy i wydłużająca sylwetkę stylizacja odniosły zamierzony efekt. Kreacja została wykonana ze srebrnego, połyskującego materiału, który przypominał płynny metal przy każdym kroku i ruchu wokalistki.

Sukienka dla Sabriny Carpenter została wykonana na specjalne zamówienie, a swój ogromny zachwyt nad jej "lookiem" wyraziła sama Donatella Versace, która pochwaliła się zdjęciami Sabriny na swoim profilu oraz pod jej postem zostawiła serdeczne gratulacje.

Kim jest Sabrina Carpenter?

Sabrina Carpenter ma 25 lat i śpiewa mezosopranem. Do niedawna wokalistka i aktorka oscylowała raczej na obrzeżach show-biznesu, ale rok 2024 wszystko dla niej zmienił. Jej największy do tej pory przebój - "Espresso" - do tej pory odtworzono na Youtube prawie 200 milionów (sic!) razy!

Pierwszy kontrakt płytowy drobna amerykanka podpisała blisko 10 lat temu. Oprócz śpiewania grała na Brodwayu w "Mean girls", gdzie debiutowała 4 lata temu, ale też w kilku serialach, między innymi "Prawo i porządek". Można ją było też oglądać w hicie Netflixa "Orange is the new black" i kilkunastu filmach. Sabrina Carpenter jest też autorką tekstów i producentką - ma własną firmę, która zajmuje się produkcją.

Jako piosenkarka wydała aż 6 płyt, ale dopiero ostatnia - wydana w sierpniu 2024 roku i zatytułowana "Short n’ Sweet" przyniosła jej ogromną, międzynarodową sławę.

Gala 100Time

Gala 100Time odbyła się 9 października na Manhattanie, a dokładniej - w Lincoln Center. Gala magazynu "Time" to prestiżowe wydarzenie poświęcone - jak sama nazwa wskazuje - liście 100 najbardziej "obiecujących" ludzi 2024 roku. Lista ukazuje się w "Time" od 25 lat.

Podczas tegorocznej gali przedstawiono wschodzących liderów biznesu, rozrywki, polityki i zdrowia. Sabrina Carpenter wystąpiła nie tylko na ściance, ale też na scenie - zaśpiewała dla znamienitych gości swoje największe hity: „Please Please Please” i „Espresso”.

Galerię z gali znajdziecie poniżej: