Sandra Kubicka niczym Joanna Krupa chce zamrozić jajeczka!

O tym, że Kubicka cierpi na zespół policystycznych jajników rozpisywano się wielokrotnie. Przez tę przypadłość gwiazda nie może zajść w ciążę. Dziewczyna Barona (40 l.) poważnie myśli o przyszłym macierzyństwie, dlatego z całych sił walczy, by kiedyś było to możliwe. Obecnie jej jajniki są w dobrej kondycji, pojawiła się u niej nawet owulacja, której latami nie miała, ale w ciążę nie udało jej się zajść w naturalny sposób. Czy pójdzie w ślady Joanny Krupy (43 l.) i zamrozi swoje jajeczka? Modelka jest coraz bliżej podjęcia tego kroku. - Jestem w trakcie podejmowania tej decyzji. Byłam już na pierwszych konsultacjach i lekarz mówi, że to jest bardzo dojrzałe i rozsądne, ale jeszcze gdzieś mam taką iskierkę z tyłu głowy, że może to się wydarzy, że może poczekaj, daj sobie do tej trzydziestki... Ale boję się, że jak będę miała trzydzieści lat to ten mój jajnik znowu umrze i nie wiadomo co się wydarzy. I mam absolutny mętlik, jeśli chodzi o tę sytuację - wyznała Monice Jaruzelskiej.

Więcej w programie "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej" na kanale Super Express 2 w serwisie YouTube.

Sandra Kubicka u Jaruzelskiej o związku z BARONEM: "bałam się ZAKOCHAĆ" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.