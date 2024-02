Sandra Kubicka i Baron pochwalili się synkiem. Internauci rozpływają się w zachwytach

Zobaczcie to sami

Po powrocie z rajskich wakacji na Filipinach Sandra Kubicka pośpieszyła na kontrolne badania. Modelka musi bardzo na siebie uważać, przez problemy zdrowotne długo czekała na wymarzoną ciążę, więc teraz woli dmuchać nawet na zimne. Wraz z narzeczonym - muzykiem oraz jednym z trenerów programu "The Voice of Poland" Aleksandrem Milwiw-Baronem - już wkrótce powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. W obawie przed zbytnim zainteresowaniem fotoreporterów nie zdradzili na kiedy planowany jest poród, ale regularnie dostarczają wieści o synku. Teraz sprawili fanom wyjątkowa niespodziankę.

Sandra Kubicka pokazała synka

Sandra Kubicka zamieściła na swoim profilu nagranie z badania USG. W poście pojawiły się zdjęcia jej oraz jej ukochanego, a na końcu "fotka" synka, jako owocu ich miłości. "Mom + Dad = 👶🏼🧸 Już tak bardzo nie mogę się doczekać..." - napisała. Fani zaczęli się prześcigać w ocenach, do kogo mały jest bardziej podobny. Większość uznała, że do mamy. Podobno nosek ma po mamie, i cos jeszcze... "Śliczny maluch. A biorąc pod uwagę to, jak bardzo rozrywkowi byli jego rodzice - szaleństwo bąbel ma w genach". "Sandra, tak bardzo Wam kibicowałam. Pamiętam, jak wiele razy mówiłaś o PCOS... Dzięki, że mówiłaś o tym głośno! Wiem, czym jest staranie się o dziecko..." - podziękowała jedna z fanek.