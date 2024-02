Sandra Kubicka zdradziła, jakie imię dla dziecka wybrali z Baronem. I tu zaskoczyli fanów!

Sandra Kubicka i Baron wybrali imię dla dziecka

Sandra Kubicka i muzyk oraz jeden z trenerów programu "The Voice of Poland" Aleksander Milwiw-Baron, już wkrótce powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Tą radosną nowiną podzielili się w mediach społecznościowych w Boże Narodzenie. "Our miracle baby. Moje największe marzenie właśnie się spełnia i to dzięki tobie Alek Baron. Czekamy na ciebie synku. Najlepszy prezent świąteczny" - napisała modelka i zdradziła jednocześnie płeć maleństwa. Choć wiadomo, że Kubicka i Baron będą mieli syna, to jednak ze względu na stan błogosławiony, zadecydowali, że pewne kwestie związane z ciążą i ich pierwszym dzieckiem zachowają dla siebie. Sandra Kubicka nie chce na przykład podać daty porodu, gdyż chce uniknąć paparazzi pod szpitalem. Para chce także zachować w tajemnicy imię syna. Uznali, że zdradzą je, dopiero gdy malec pojawi się na świecie. Jednak Sandra Kubicka ostatnio uchyliła rąbka tajemnicy na Instagramie i wyjawiła, że z Baronem mają już wybrane imię dla dziecka.

Jakie imię dla syna wybrali?

Sandra Kubicka niedawno zorganizowała na Instagramie sesję pytań i odpowiedzi, podczas której wyjaśniała kwestie nurtujące obserwatorów. Wśród nich pojawiło się oczywiście wiele pytań na temat samopoczucia modelki w czasie ciąży. Nie zabrakło także tych o imię dla dziecka. I tu wbrew wcześniejszym zapowiedziom, modelka wyjawiła co nieco. "Syn będzie miał zagraniczne czy polskie imię?" - dopytywał internauta. "Międzynarodowe. Takie, że każdemu będzie łatwo je wymówić" - zdradziła Kubicka.

