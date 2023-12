Sandra Kubicka w ciąży! Pokazała brzuszek i zdradziła płeć dziecka

Sandra Kubicka i muzyk zespołu Afromental oraz jeden z trenerów programu "The Voice of Poland" Aleksander Milwiw-Baron, za kilka miesięcy powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Modelka i celebrytka pochwaliła się na Instagramie pięknymi zdjęciami, na których pozuje stojąc w obcisłej sukience i otulając dłońmi wyraźnie zaokrąglony brzuszek. - Our miracle baby. Moje największe marzenie właśnie się spełnia i to dzięki tobie Alek Baron. Czekamy na ciebie synku. Najlepszy prezent świąteczny - napisała celebrytka, ujawniając przy okazji płeć maleństwa.

Przypomnijmy, że Baron i Kubicka są ze sobą od ponad roku. Wcześniej oboje szukało szczęścia i miłości w innych związkach, ale jak się okazuje, musieli na siebie trafić, by poznać, co to jest prawdziwa miłość. To kolejny poważny krok w relacji muzyka i modelki. Niedawno para się zaręczyła. W nowym roku zakochanych czekają niezapomniane chwile i wyzwania. Nie pozostaje nic innego jak pogratulować przyszłym rodzicom!