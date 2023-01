Sandra Kubicka rozstała się z Baronem? Jest komentarz modelki, ma ważną prośbę

Co jakiś czas w mediach pojawiają się doniesienia o rzekomym kryzysie w związku Sandry Kubickiej i Alka Barona. Niedawno internauci donosili, że pojawiły się "dowody" na rozstanie pary - uwagę fanów przykuł fakt, że w podsumowaniu 2022 roku modelka nie uwzględniła ukochanego, ba - nie opublikowała również żadnego ich wspólnego zdjęcia.

Sandra Kubicka i Baron się rozstali? Jest komentarz modelki

Ostatnio w sieci pojawiły się zdjęcia Sandry Kubickiej i Barona z sylwestra, ponadto para wspólnie pozowała na ściance. Tymczasem serwis Party doniósł, jakoby ci rozstali się... na koniec 2022 roku, przed świętami Bożego Narodzenia. Co więcej, informowano, iż Sandra Kubicka korzysta z aplikacji randkowej dla elit!

- Sandra rozstała się z Alkiem jeszcze przed świętami. Stara się ułożyć swoje życie na nowo. Jest już na aplikacji Raya, to Tinder dla elit. Choć tak naprawdę... to w Alku była zakochana do szaleństwa i mam wrażenie, że do tej pory nie poradziła sobie z tym rozstaniem - donosił informator serwisu.

Podobne informacje pojawiły się również na Pudelku.

- Na pewno przed Świętami nie byli razem i na pewno na początku roku Sandra założyła profil na Raya. Nie ma opcji, żeby ktoś mógł się tam pod nią podszyć, bo tam można się dostać tylko za poręczeniem. Ale mogli się zejść, bo robili to już kilka razy - czytamy na łamach serwisu.

I choć w mediach huczy od pogłosek o rozstaniu Kubickiej i Barona, teraz para wybrała się... na wspólne wakacje! Modelka i muzyk wyruszyli w podróż na Malediwy. Czy zdążyli się zatem pogodzić?

Zapytana przez Plotka o to, jaka jest prawda na temat jej związku z Baronem, celebrytka odpowiedziała: - Bardzo was wszystkich proszę o zaprzestanie rozsiewania plotek i nieprawdziwych wiadomości na nasz temat.

Nie wiadomo, czy Kubicka i Baron przechodzili kryzys, faktem jest jednak, że w jednym z najnowszych instagramowych wpisów celebrytka wyznała: "Mam za sobą fatalny miesiąc, w którym codziennie się stresowałam i płakałam". Wszystko wskazuje jednak na to, że trudny okres już za nią. Na najnowszych zdjęciach z Baronem wygląda na szczęśliwą!

i Autor: instagram/@sandrakubicka Sandra Kubicka rozstała się z Baronem? Jest komentarz modelki, ma ważną prośbę