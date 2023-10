i Autor: AKPA

Mówi o potwornym bólu!

Sandra Kubicka źle się poczuła w trakcie nagrań! Pilnie trafiła do szpitala!

Sandra Kubicka została pilnie przewieziona do szpitala! W pewnym momencie doszło do przerażających scen. Gwiazda nagle bardzo źle się poczuła i wezwano pogotowie. Program musiała poprowadzić sama Izabella Krzan. Modelka przemówiła do fanów na swoim Instagramie. Wiemy, jak się czuje!