Sekretny przepis Magdy Gessler na idealny barszcz czerwony. Zrób go, a nikt nie odejdzie od stołu!

Magda Gessler i jej hitowy program TVN "Kuchenne rewolucje" odmieniły oblicza wielu restauracji w Polsce. Zwiększyły także świadomość Polek i Polaków, co do jakościowego gotowania. Nic więc dziwnego, że wiele osób szuka w sieci przepisów Magdy Gessler na przeróżne dania. Nie inaczej jest w przypadku przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. W "Super Expressie" ujawniamy sekretny przepis kucharki na idealny barszcz czerwony. Oczywiście fani świątecznych potraw dzielą się na tych, którzy wolą barszcz i na tych, którzy są miłośnikami zupy grzybowej. Można też z uśmiechem wcinać obie te rzeczy, rzecz jasna. Dla tych, którzy chcą spróbować anielskiego, czerwonego płynu, mamy coś specjalnego. Magda Gessler postanowiła zdradzić swoją tajemnicę. Na pewno będziecie potrzebować ważnych składników, które przedstawiamy poniżej.

Składniki na barszcz czerwony według Magdy Gessler:

3 kg buraków

pół selera

pietruszka korzeń 2szt.

por

2 duże cebule

4 kwaśne, polskie jabłka

5 łyżek octu

2 ząbki czosnku

sól, pieprz

ziele angielskie, liść laurowy

suszone grzyby (borowiki)

Gdy zbierzecie już wszystko, co potrzebne, możecie zabierać się do roboty. Co trzeba zrobić, krok po kroku? Szczegóły przedstawiamy poniżej. Przeczytajcie uważnie, a będziecie mieć pewność, że wszystko wyjdzie tak, jak trzeba.

Barszcz czerwony ala Magda Gessler. Przepis i przygotowanie, krok po kroku

Magda Gessler tłumaczy, że jeśli barszcz wigilijny przygotowujemy z 3 kilogramów buraków, to połowę z nich pieczemy najpierw w piekarniku w łupinach, a drugą połowę kroimy lub trzemy na tarce. Dodajemy korzeń selera podzielonego na ćwiartki, 2 cebule białe, 6 korzeni pietruszki. Całość zalewamy dobrą wodą kranową lub mineralną bez gazu, której powinno być tyle, żeby zakrywała warzywa - ani więcej, ani mniej.

- Wywar na barszcz czerwony musi zawrzeć. Kiedy zrobi to po raz pierwszy, dodajemy do niego polskiego, dębowego octu, kilka kulek ziela angielskiego i czarnego pieprzu, goździki i cukier. Buraki w wywarze powinny zmięknąć. Następnie przelewamy wywar do garnka, w którym znajdują się już starte na tarce buraki wyciągnięte z piekarnika. Wywar na barszcz wigilijny gotujemy na małym ogniu, nie doprowadzając do wrzenia. Dolewamy 0,5 litra wywaru z dojrzałych prawdziwków. Następnie całość uzupełniamy kilkoma ząbkami polskiego czosnku, pieczonymi w piecu cebulami i skórkami kwaśnych, polskich jabłek - radzi Magda Gessler.

Całość odstawiamy na całą noc, a potem możemy zajadać do woli. Koniecznie dajcie znać, czy Wam wyszło. Smacznego!

Zobacz również galerię zdjęć: Julia Wieniawa zarobi na święta pół miliona