Sensacja! Maria z Sanatorium zamieszkała z uczestnikiem show! A to dopiero numer!

Takiego numeru nikt by się nie spodziewał. Maria Oleksiewicz w "Sanatorium miłości" spodobała się wszystkim tak bardzo, że została "Królową turnusu". Ale miłości w programie nie znalazła, choć wydawało się, że chętnych nie brakowało. Teraz gruchnęła wiadomość, że Maria już na samotność nie narzeka, bo... zamieszkał z nią inny uczestnik tej samej edycji show!

"No taka już jestem, że pomagam"

- Kiedy powiedział, że nie ma mieszkania, też zajęłam się tym, by miał się gdzie zatrzymać. No taka już jestem, że pomagam i nie będę z tym walczyć - wyznała Maria Oleksiewicz w "Chwila dla ciebie". Kto w ten sposób trafił pod opiekę "Królowej turnusu"?

Jak poinformował portal "Jastrząb Post", Maria z "Sanatorium miłości" zaprosiła do siebie Andrzeja, który brał razem z nią udział w tej samej edycji programu. Czy to krok w kierunku wielkiej miłości? Na razie wygląda to tak, że Andrzej potrzebował pomocy, a Maria postanowiła mu pomóc. I tak uczestnicy 6. edycji "Sanatorium miłości" prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Maria ma żyłkę biznesową

Maria Oleksiewicz jest kobietą majętną. Po ojcu odziedziczyła świetnie prosperujący biznes wędliniarski. - Tata zostawił mi firmę w rozkwicie. Rodzina patrzyła na mnie z oczekiwaniem, że podołam roli szefowej, bo przecież moja mama Irena nie miała do tego głowy. Rozumiałam to i nie zamierzałam walczyć z tym porządkiem. Każdy jest jakiś, a ja miałam geny ojca i żyłkę biznesową - przyznała Maria Oleksiewicz w wywiadzie dla magazynu "Chwili dla ciebie".

Ostatecznie jednak Maria z "Sanatorium miłości" postanowiła sprzedać biznes i cieszyć się życiem. Czy tak właśnie będzie, odkąd zamieszkał u niej Andrzej z tego samego sanatoryjnego turnusu?

