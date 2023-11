Zdumiewające, co zrobił Dawid Kwiatkowski jednej ze swoich fanek. Szok! To zostanie z nią na zawsze

Fatalna wiadomość dla fanów programu "1 z 10" gruchnęła w piątek, 24 listopada, przedpołudniem. Z doniesień medialnych wynika, że w Wielkim Finale teleturnieju prowadzonego przez Tadeusza Sznuka zabraknie fenomenalnego rekordzisty - pana Artura Baranowskiego, który w finałowym odcinku zdobył aż 803 punkty. W Wielkim Finale "1 z 10" miał łatwo pobić kolejny rekord, tym razem łącznej ilości punktów (ciągle należący do pana Dominika Rauera), ale miał nie dojechać na nagranie z powodu popsutego po drodze samochodu. TVP na razie nie udziela w tej sprawie informacji. Jednak nawet jeśli faktycznie pana Artura zabraknie w Wielkim Finale", i tak może zgarnąć wielką kasę. Mowa o pięciocyfrowej kwocie! Jak to możliwe? Jak wyjaśnia portal Plotek.pl, genialny zwycięzca finału może dostać 10 tysięcy złotych! "Finałowa nagroda to 40 tys. złotych, ale jest także dodatkowa nagroda dla gracza, który zdobył najwyższą ilość punktów, na które składa się suma tych posiadanych na liście zwycięzców, oraz zdobytych w trzecim etapie gry. Jaka to kwota? Zwycięzca może liczyć na 10 tys. złotych" - czytamy w portalu. To dopiero sensacja! 10 tysięcy bez udziału w grze! Każdy by tak chciał!

W nasze galerii prezentujemy zdjęcia pana Artura Baranowskiego z programu "1 z 10"