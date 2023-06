Małgorzata Rozenek przed Jackiem i Radkiem miała jeszcze jednego męża! Nie do wiary, kim on jest

"Nigdy w życiu" to, bez wątpienia, jedna z najlepszych polskich komedii romantycznych. Scenariusz filmu powstał na podstawie książki Katarzyny Grocholi o tym samym tytule, a w głównych rolach wystąpili: Danuta Stenka, Joanna Jabłczyńska, Artur Żmijewski, Joanna Brodzik i Jan Frycz. Dwa lata później film doczekał się kontynuacji, ale ze zmienioną obsadą. Tym razem głównych bohaterów zagrali Grażyna Wolszczak, Paweł Deląg, Maria Niklińska i Cezary Pazura. Niestety, nie powtórzył on sukcesu pierwszej części.

Sensacyjne wieści o "Nigdy w życiu"! Powstanie kolejna część? Joanna Jabłczyńska zdradziła szczegóły

Teraz, blisko dwadzieścia lat po premierze "Nigdy w życiu", są szanse, że powstanie kolejna część filmu z pierwszą obsadą. Zasugerowała to sama Joanna Jabłczyńska w swoim wpisie na Instagramie.

"Pierwsze nieoficjalne rozmowy o kolejnej części „Nigdy w życiu” w tym składzie, rozpoczęte. Oglądalibyście?" - napisała pod wspólnym zdjęciem z Danutą Stenką i Katarzyną Grocholą. Co na to fani? Oczywiście są zachwyceni pomysłem! "Uwielbiam ten film, często do niego wracam. Najlepsza obsada jaką można było stworzyć. Wielkie podziękowania" - możemy przeczytać.

Głos zabrała także Katarzyna Grochola. - Ja piszę piątą część, więc szykujcie się, dziewczyny! - powiedziała z uśmiechem w studiu "Dzień dobry TVN".

