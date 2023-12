Sensacyjne wieści z Polsatu! Ulubieńcy widzów wrócą do "Twoja twarz brzmi znajomo"?!

Według naszych ustaleń, stacja nie planowała zmieniać jury w nadchodzącej edycji. Niespodziewanie jednak z show wycofał się Paweł Domagała, co wymusiło poszukiwania jego następcy. - Będzie to osoba, którą widzowie programu dobrze znają - ujawnia osoba z produkcji. Za kulisami mówi się, że może to być Katarzyna Skrzynecka - jurorka szesnastu odsłon lub Kacper Kuszewski (47 l.). Niewykluczone jednak, że aktorkę zobaczymy w roli uczestniczki - wszak to ona wygrała pierwszą edycję.

Katarzyna Skrzynecka wróci do "Twoja twarz brzmi znajomo"? Stawia warunki

"TTBZ zasługuje w pełni na świętowanie najpiękniejszej muzyki wraz z widzami, którzy tak ten program doceniają i ukochali" - napisała. Dodała także, że nie wyobraża sobie jubileuszu bez Piotra Gąsowskiego - gospodarza 18. edycji. On odwdzięczył się jej w podobnym tonie. "Bez Twojego ciepłego i dowcipnego „dotyku”, tego jubileuszu też sobie nie wyobrażam!" - napisał. Wszystko wskazuje na to, że ci dwoje wystąpią więc w programie. Pod znakiem zapytania stoi udział Agnieszki Włodarczyk (43 l.). - Ja już prowadzę inne życie, bardziej rodzinne, doceniam każdą chwilę z bliskimi, a wiem, ile taki program pochłania czasu. Dlatego powiedziałam zaporową stawkę, żeby mnie nie wzięli - powiedziała Plotkowi. Pozostałe gwiazdy nabrały wody w usta i nie chcą komentować ewentualnego angażu.