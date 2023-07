Open'er Festival 2023 w Gdyni znowu przyciągnął prawdziwe tłumy do Trójmiasta. Tysiące osób bawiły się w rytm muzyki polskich i zagranicznych gwiazd. Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Lizzo, Lil Nas, SZA - to zaledwie kilka z wielkich nazwisk. Imprezę przyćmił jednak skandal, który wydarzył się w jednego z koncertowych dni. A wszystko zaczęło się od tego, że ktoś wpadł na pomysł, by niektóre zdjęcia robione przez ludzi w fotobudce pojawiały się na ekranach rozmieszczonych na terenie festiwalu. Chciano w ten sposób, by każdy mógł poczuć się jak celebryta. Pech chciał, że do fotobudki weszła jakaś zakochana para, którą ewidentnie poniosła fantazja. Oddali się miłosnym igraszkom, uwieczniając wszystko na zdjęciach, które później... trafiły na telebim. Gorszące sceny mogły zobaczyć nawet wielkie gwiazdy obecne na festiwalu, gdyby tylko spojrzały na ekran. To nie wszystko.

Skandal na Openerze w Gdyni! Wielkie gwiazdy zobaczyły miłosne igraszki na scenie. Zakochanych poniosła fantazja!

Zdjęcia z zabaw oralnych na Openerze w Gdyni od razu wypłynęły również do sieci. Większość serwisów zasłania twarze delikwentów i męski narząd rozrodczy, ale na Twitterze pojawiły się też zdjęcia bez cenzury. Fani festiwalu nie mają wątpliwości, że te sceny zostaną na długo zapamiętane i zapiszą się niechlubnie w historii Openera. A para, cóż, zapewne żałuje swojego występku, bo raczej nie takiej popularności oczekiwała.

Zobacz również galerię zdjęć: Festiwal Opener w Gdyni przyciągnął tłumy fanów

Sonda Czy byłeś na Open'er Festival? Tak i to nie raz Nie, nigdy nie brałem udziału w tej imprezie Tak, byłem raz na Open'erze