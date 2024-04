Anita Sokołowska szczęśliwie zakochana. Nie do wiary, co robi partner aktorki

Agnieszka Perepeczko lubi zrobić zamieszanie

Agnieszka Perepeczko mimo upływu lat zachwyca urodą i kapitalną formą. Aktorka znana m.in. z charakterystycznej roli Simony w serialu "M jak miłość" od czasu do czasu lubi zrobić wokół siebie zamieszanie. Internauci zachwycają się zdjęciami, które Agnieszka Perepeczko wrzuca do mediów społecznościowych. Kiedyś nawet aktorka odsłoniła w sieci niemal cały biust! Fani byli oczarowani. Zupełnie inne emocje wzbudziły fotografie z cmentarza. Gwiazda "M jak miłość" regularnie odwiedza grób swojego męża - Marka Perepeczki, popularnego aktora (grał m.in. w "Janosiku" i "13. posterunku) i kulturysty. - Marek przyjmował nas dzisiaj z Lidzią w strugach deszczu... Refleksyjnie i smutno na Starych Powązkach... Wasza Agnieszka - napisała na Facebooku Agnieszka Perepeczko 18 lat po śmierci męża. Tym razem aktorka wrzuciła do sieci zupełnie inny wpis. Niestety, nie należał on - delikatnie mówiąc - do udanych.

Agnieszka Perepeczko zamieściła skandaliczny wpis. "My już swoje wypiliśmy, ale dzieci żal"

Skandaliczne zachowanie Agnieszki Perepeczko w sieci miało miejsce podczas jej pobytu w Australii. - Znowu podwyższają ceny na alkohol. My już swoje wypiliśmy, ale dzieci żal - napisała wdowa po Marku Perepeczce. Potem zamiast się zreflektować, było jeszcze gorzej. Aktorka postanowiła bowiem rozwinąć swoją "refleksję". - Tu chodzi o to, ze dzieci już nie będzie stać na wesołe drinkowanie, bo drogo... haha - wyjaśniła. Faktycznie "śmieszne". Nam się wydaje, że są inne sposoby na na zabawę zamiast "wesołego drinkowania". 82-letnia Agnieszka Perepeczko - za względu na swoją karierę i osobowość - mogłaby być wzorem dla młodzieży. Takie wpisy jednak przynoszą tylko wstyd. I to na cały świat.

W naszej galerii prezentujemy, jak się zmieniała Agnieszka Perepeczko

Sonda Co sądzisz o wpisie Agnieszki Perepeczko? Żenada Ujdzie Nie mam zdania

i Autor: Facebook Agnieszka Perepeczko