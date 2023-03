Agnieszka Perepeczko ma 80 lat i wiedzie szczęśliwe życie. Fani kojarzą ją głównie z roli Simony, która była matką Stefana Mullera w serialu TVP "M jak miłość". To właśnie ta rola dała jej największą popularność w Polsce. Później Fitkau-Perepeczko wydała kilka książek, na bieżąco informuje także swoich fanów o tym, co u niej słychać. Od listopada 2005 roku jest wdową po aktorze, Marku Perepeczce. Nie ma dzieci. A jak jej się obecnie wiedzie? Z mediów społecznościowych wynika, że bardzo dobrze. 80-letnia Agnieszka Perepeczko odsłoniła w sieci niemal cały biust! Fani są zachwyceni wyglądem gwiazdy, a ona ma dla nich niezwykle ważne przesłanie. "Wygląda pani cudnie", "co roku piękniejsza", "wow, niesamowita", czytamy w licznych komentarzach. Co na to Perepeczko? Jasny przekaz.

80-letnia Agnieszka Perepeczko odsłoniła niemal cały biust! "Co roku piękniejsza"

Agnieszka Perepeczko zamieściła odważne zdjęcie w sieci, na którym przyznaje wprost, że "trzeba jakoś wyglądać". Wszystko z okazji urodzin Alka. Popołudniowe spotkanie było dla niej okazją do spotkania ciekawych ludzi.

"Od lat skład się prawie nie zmienia, tylko jesteśmy nieco dojrzalsi... ale jest zawsze bardzo wesoło, bo przeważnie wszyscy mamy poczucie humoru i lubimy się śmiać. A ja jestem w wybitnie dobrym humorze", napisała Agnieszka Perepeczko na Instagramie.

Trzeba przyznać, że aktorka prezentuje się znakomicie. Zresztą, oceńcie sami, zdjęcie poniżej!

