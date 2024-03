Skatowana przez byłego partnera Sylwia Wysocka wróciła z policją i komornikiem po swoje rzeczy

Anna Seniuk w roli życia. Gwiazda dała się położyć do trumny w "Nic na siłę"! Nie do wiary, co powiedziała o tym wszystkim

W kwietniu 2021 roku Sylwia Wysocka została skatowana przez byłego partnera i z licznymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Gwiazda miała złamany w trzech miejscach kręgosłup, połamane kręgi w odcinku piersiowym, złamaną rękę, złamaną kość piszczelową oraz liczne krwiaki na całym ciele. Wyglądała jak wrak człowieka, a każdy krok powodował ogromny ból i cierpienie. Aktorka przez wiele miesięcy walczyła o powrót do sprawności. W końcu udało jej się wyjść na prostą i wrócić do pracy. Obecnie gra w dwóch serialach – „Klan” i „Na Wspólnej”. Wciąż jednak ma niezałatwione sprawy z byłym partnerem. Jej oprawca został przez sąd uznany winnym i skazany z art.157§1k.k. za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu powyżej 7 dni. Mężczyzna dostał również sądowy nakaz wydania wszystkich rzeczy poszkodowanej, do którego najwyraźniej nie do końca chciał się zastosować, kiedy Wysocka w asyście policji, komornika zjawiła się po swoje kosztowności, wśród których znajdowały się, m.in. antyczne meble, ubrania oraz książki i elektronika. Jak udało nam się dowiedzieć, były partner stawiał opór, więc wezwano ślusarza.

Sylwia Wysocka z policją, komornikiem i ślusarzem próbowała odzyskać swoje rzeczy. Nie wszystko się znalazło!

Zjawili się także jego prawnicy. Poprosiliśmy wyczerpaną całym zajściem Sylwię Wysocką o skomentowanie wejścia komorniczego do jej dawnego domu. - Po 3 latach, wyrokiem sądowym w końcu odzyskałam z domu, w którym żyłam 30 lat moje rodowe meble po babci hrabiance Marii, Klementynie Tyszkiewicz herbu Leliwa. Niestety mojej i moich Rodziców biżuterii, iPhone’a, laptopa, dyktafonu itp. nie znaleziono. Przez całe moje życie zgromadziłam parę tysięcy książek z czego byłam bardzo dumna, a które znajdują się w tym domu. Mięliśmy ogromną bibliotekę ok. 10 tys. książek. Zawsze dużo czytałam, nawet po kilka książek równolegle. Niestety nie udało się odzyskać żadnej – mówi „Super Expressowi” rozżalona aktorka. - Mój oprawca ze swoimi obrońcami przyjęli niegodną strategię walki o przysłowiową „łyżeczkę do herbaty”. Dla mnie to jest bardzo upokarzające, kompromitujące i żenujące. Wejście po 3 latach do domu w którym przeżyłam 30 lat, z komornikiem i policją w atmosferze skandalu było dla mnie kolejną traumą. 6 godz. koszmaru który znów „wbił się w mózg”. Byłam tam sama, w towarzystwie komornika, policjantów, firmy przewozowej i oczywiście mojego oprawcy wraz z jednym z jego obrońców, który na każdym kroku swoim zachowaniem uwłaczał godności wykonywanego zawodu. Obecna była również kobieta z Rosji, która mieszka obecnie z moim byłym partnerem. W żadnym momencie nie miałam wsparcia od nikogo. To był koszmarny dzień - opowiada ze smutkiem.

