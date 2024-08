Skolim w Tańcu z gwiazdami? Wystąpi razem z Zenkiem Maryniukiem! Jest oficjalna wypowiedź gwiazdy

Co za wiadomości!

Skolim to bez wątpienia nowa gwiazda disco polo. Gwiazdor "Barw szczęścia" szybko zdobył ogromne rzesze fanów, a to zwróciło uwagę samego Polsatu. Teraz na jaw wyszło, że wokalista i aktor dostał propozycję występu w "Tańcu z gwiazdami"! Znamy odpowiedź Skolima. To już pewne, że wystąpi z samym Zenkiem Martyniukiem!

Polsat przygotował na jesień pełną niespodzianek ramówkę. Nie zabraknie nowości jak prowadzony przez Katarzynę Cichopek reality show „Moja mama i twój tata” czy śniadaniówka „Halo, tu Polsat”. Na antenie znów zagoszczą reaktywowany teleturniej „Awantura o kasę” czy serial „Malanowski i partnerzy” z Andrzejem Grabowskim w roli głównej. Okazuje się, że znalazło się także miejsce dla usuniętego z TVP nurtu disco polo i dzięki temu zobaczymy razem Zenka Martyniuka ze Skolimem! Czy pojawią się w "Tańcu z gwiazdami"?

Niewykluczone, że Maryniuk i Skolim wkrótce pojawią się w wieli projektach Polsatu. Podczas niedawnej konferencji ramówkowej stacji Skolim zdradził, że proponowano mu udział w znanych formatach, które goszczą na głównej antenie Polsatu.

- Miałem propozycje z „Tańca z gwiazdami” i z „Twoja twarz brzmi znajomo”, ale tam się trzeba więcej przygotowywać, a w sierpniu zagram koncertów sześćdziesiąt. Nie miałbym tyle czasu, żeby dać z siebie wszystko w tańcu – ogłosił oficjalnie Skolim. - Nigdy nie byłem w takiej roli. Podjąłem się tego, ale nie do końca przemyślałem to, że tam będą ludzie, tam są ich uczucia. I to na pewno będzie dla mnie ciężkie. (…) Chciałbym, żeby ci ludzie, którzy przyjdą, czuli się dobrze, jakby śpiewali pod prysznicem u siebie w domu – powiedział gwiazdor o swoim projekcie.

Teraz na jaw wyszło, że po tym, jak z TVP zniknęło disco polo, gwiazdy znalazły swoje miejsce właśnie w Polsacie. Zenek Martyniuk i Skolim dołączają do ekipy „Disco Star”. Do kanału Polo TV powraca nadawany oryginalnie w latach 2012-2019 talent show „Disco Star”. Jurorami w nowej edycji będą Magdalena Narożna i Marcin Miller, a także debiutujący w tej roli Zenek Martyniuk i Skolim.

