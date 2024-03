Sławomir wyznał, że zakochał się w mężczyźnie... To wielki gwiazdor "M jak miłość". Kajra jest zazdrosna. O kogo chodzi?

Sławomir zakochał się w Mikołaju Roznerskim

Edyta Folwarska, prezenterka stacji Polo TV, popularna pisarka, a ostatnio też uczestniczka kontrowersyjnego show "Królowa przetrwania", promuje swoją nową książkę "Niewinne tarapaty", która ukazała się nakładem wydawnictwa Lekkie.

Edyta Folwarska sugeruje, że do napisania książki zainspirowała ją sama Natalia Janoszek, którą poznała podczas kręcenia reality show w tajlandzkiej dżungli. Podobno to właśnie tam powstały fragmenty książki.

Do promocji pisarka zaangażowała Sławomira i Kajrę, których zapytała na Instagramie, w jakie tarapaty ostatnio wpadli. Takiej odpowiedzi nie spodziewał się nikt! Sławomir wyznał, że ogromne wrażenie zrobił na nim... Mikołaj Roznerski, który wystąpił w jego najnowszym klipie.

- Ostatnie tarapaty, w jakie wpadliśmy, to było podczas kręcenia teledysku "Kolorowy film", bo przyjechał na plan Mikołaj Roznerski i nie spodziewaliśmy się, że on naprawdę jest taki przystojny i że parzy tak pyszną kawę. No i po prostu ja się zakochałem. Potem Kajra była zazdrosna. I takie niesnaski były - powiedział Sławomir, a Kajra potwierdzała jego słowa.

O czym jest książka Edyty Folwarskiej Niewinne tarapaty?

"Natalia jest znaną aktorką, ale bardziej słynie z Instagrama, na którym udało jej się zdobyć milion followersów. Kiedy dostaje rolę w serialu Niewinne tarapaty, wie, że ma szansę być na topce najlepszych aktorek. Wie też, że jej szef, czyli reżyser Stanisław, to cham, a mobbing jest u niego na porządku dziennym. Nie przypuszcza jednak, że producent, z którym musi pracować, jest od niego znacznie gorszy. Kiedy Natalia wdaje się w romans z kandydatem na prezydenta Warszawy, jej kariera wisi na włosku, a na jaw wychodzi skrywana przez nią od lat tajemnica. Z pomocą przychodzi człowiek, który wydawał się jej wrogiem" - czytamy w opisie powieści.