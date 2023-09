Śliczne córki Stallone spotkały się z papieżem

Sylvester Stallone to jeden z tych aktorów, którego zna każdy. Popularny Rambo oraz Rocky na dobre zapisał się na kartach historii kina. 77-latek wybrał się niedawno na wizytę do Włoch, gdzie wraz z bratem otrzymał honorowe obywatelstwo w Gioia del Colle. To właśnie z tego rejonu pochodzi rodzina gwiazdora. To jednak nie wszystko, podczas wizyty w kraju pizzy i spaghetti Stallone otrzymał również zaproszenie na audiencję u samego papieża Franciszka. Podczas wizyty w Pałacu Apostolskim gwiazdorowi towarzyszyła żona, Jennifer Flavin, i trzy dorosłe córki - Sophia, Sistine i Scarlet, a także jego brat Frank. Uwagę mediów przykuły dorosłe córki aktora. Wyrosły na pięknie kobiety i podobnie jak ich matka próbują swoich sił w modelingu. Córki Stallone w 2017 roku zostały wybrane Miss Złotych Globów. Nie są one jedyni dziećmi gwiazdora. Stallone doczekał się także dwóch synów ze swoją pierwszą żoną. Niestety, najstarszy syn aktora zmarł w 2012 roku.

i Autor: EPA/PAP