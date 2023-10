Zero ściemy! Oto twarz 43-letniej Anny Muchy z bliska. Kiedy to się stało?! "Nie pytajcie"

Nie żyje zwycięzca programu "Taniec z gwiazdami". Życie prywatne owiane było tajemnicą

Śmierć zwycięzcy "Tańca z gwiazdami" to był szok dla rodziny, przyjaciół i fanów tancerza. Nie żyje Cezary Olszewski, który nie tylko wygrał jedną z edycji "TzG", lecz także brał udział w kilku innych seriach hitowego formatu. Cezary Olszewski tańczył m.in. z Magdaleną Walach, Anną Popek, Anną Wendzikowską i Dorotą Zawadzką. Tancerz występował także w słynnej grupie Volt i grał w popularnych serialach, takich jak "M jak miłość" czy "Pitbull". O ile o życiu zawodowym Cezarego Olszewskiego sporo wiadomo, o tyle jego życie prywatne owiane było tajemnicą. Tancerz bowiem raczej nie pchał się do mediów, a do jego śmierci mało kto wiedział nawet, czy był z kimś w związku. Teraz okazało się, że zwycięzca siódmej edycji programu "Taniec z gwiazdami" miał żonę!

Cezary Olszewski miał żonę. Na weselu byli m.in. bracia Mroczkowie

Portal Viva.pl podał, że "pięć lat temu Cezary Olszewski poślubił swoją wieloletnią ukochaną, Anetę". Pewnie wesele pozostałoby tajemnicą, gdyby nie obecność na nim znanych osób. Uroczystość swoją obecnością uświetnili bowiem Rafał Mroczek z dziewczyną Joanną Skrzyszewską, a także jego brat bliźniak Marcin Mroczek z żoną Marleną Muranowicz. - I został usidlony. Anetko i Czaruś na nowej drodze życia wszystkiego najlepszego - napisał Rafał Mroczek pod jedną z fotografii z imprezy. Zanim Cezary Olszewski związał się z przyszłą żoną, spotykał się z Miss Polonia 2008, Angeliką Jakubowską.

