Nie żyje Cezary Olszewski. W "Tańcu z gwiazdami" tańczył z Magdaleną Walach, Grażyną Wolszczak i Anną Popek

Nie żyje Cezary Olszewski, zwycięzca siódmej edycji "Tańca z gwiazdami". Taneczne show wygrał w duecie z aktorką Magdaleną Walach. W programie tańczył także z innymi sławami - Anną Popek, Anną Nowak-Ibisz, Anną Wendzikowską, Grażyną Wolszczak, i Dorotą Zawadzką. Cezary Olszewski został znaleziony w pokoju hotelowym. - W jednym z ostrołęckich hoteli ujawniono zwłoki 42-letniego mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci i prokurator, trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia - podał portalowi moja-ostroleka.pl komisarz Tomasz Żerański. Zwycięzca programu "Taniec z gwiazdami" znany był ze swojego profesjonalizmu. Udział w programie zapewnił mu wielką popularność, ale Cezary Olszewski miał także wiele innych sukcesów.

Kim był Cezary Olszewski? Zwycięzca "Tańca z gwiazdami" to człowiek wielu talentów

Wiele osób dopiero po nagłej śmierci tancerza dowiedziało się, czym on się w życiu zajmował. Kim był Cezary Olszewski? Nie do wiary, że miał na swoim koncie aż tyle osiągnięć. Sylwetkę zwycięzcy "Tańca z gwiazdami" przybliżył portal dziendobry.tvn.pl. Mało kto wie, że Cezary Olszewski występował w słynnej grupie tanecznej Volt. Tancerz wygrywał turnieje Światowej Federacji Tańca Sportowego, a do tego był finalistą mistrzostw Polski w tańcach standardowych. To jednak nie wszystko! Cezary Olszewski miał także całkiem bogatą karierę aktorską. Jego grę można było zobaczyć w popularnych serialach, m.in. w "M jak miłość" i "Pitbullu". Cezary Olszewski był naprawdę człowiekiem wielu talentów.

