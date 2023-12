Specjalista medycyny estetycznej gwiazd radzi, jak wyglądać dobrze na święta! Praktyczne porady na ostatnią chwilę

Klaudia Halejcio wysyła porządne rózgi na Wiejską w Warszawie. "Do usłyszenia panie Szymonie"

Badania wykazują, że już nie tylko kobiety chcą wyglądać pięknie. Także mężczyźni sięgają po specjalistyczne kosmetyki na co dzień i zabiegi w klinikach medycyny estetycznej. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i czas pomyśleć, by zabłysnąć na rodzinnych spotkaniach nie tylko pięknym strojem, ale także zdrową cerą. Jak tego dokonać? Ekspert Marcin Janusek z kliniki Derma Instytut zaleca picie odpowiedniej ilości wody i zdrowy styl życia, które wspierają kondycję skóry. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek zabiegów niezbędna jest konsultacja z profesjonalistą, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb.

Trzy tygodnie do świąt:

1. Zabiegi medycyny estetycznej:

- Oczyszczanie twarzy, poprawa napięcia skóry, np. laserem pikosekundowym

- Peeling chemiczny, aby usunąć martwe komórki

2. Pielęgnacja domowa:

- Codzienne nawilżanie z użyciem kremów z wit. C

- Regularne stosowanie maseczek nawilżających z kwasem hialuronowym

Dwa tygodnie do świąt:

1. Zabiegi medycyny estetycznej:

- Na poprawę nawilżenia skóry, takie jak mezoterapia z kwasem hialuronowym i hydroksyapatytem wapnia

- Z wykorzystaniem światła poprawią koloryt skóry i zbiorą wodę do warstwy rogowej naskórka, co poprawi nawilżenie

2. Pielęgnacja domowa:

- Dodanie serum z retinolem raz lub dwa razy w tygodniu na noc

Tydzień do świąt:

1. Zabiegi kosmetologiczne:

- Masaż twarzy, idealnie poprawiający mikrokrążenie pod skórą

2. Pielęgnacja domowa:

- Nie wprowadzamy nowych kosmetyków, które mogą wywołać u nas reakcję alergiczną

W same święta:

Doskonale sprawdzą się płatki pod oczy z kwasem hialuronowym. Pod makijażem powinna znaleźć się nawilżająca baza, aby utrzymać świeży wygląd.

