Stachursky zrobił to w wieku 50 lat! Pokazał, że nigdy nie jest za późno. Gratulacje!

Jacek Stachursky stworzył tyle hitów, które roztańczyły całą Polskę, że aż trudno wymienić wszystkie. "Typ niepokorny", "Z każdym twym oddechem", "Zostańmy razem"... To zaledwie kilka z nich. Nawet jedna z najnowszych piosenek, "Doskozza", nieźle się przyjęła, choć złośliwi mawiają, że stała się raczej memem, niż prawdziwym hitem. Odstawiając jednak na bok dywagacje na ten temat, warto zwrócić uwagę na to, że Stachursky od lat prowadzi nie tylko udane życie zawodowe, ale również i prywatne. Od 1994 roku jest żonaty z Iwoną, z którą ma syna Jacka-Juniora. Niewiele osób jednak wie, że w wieku 50 lat Stachursky zrobił coś, co nie udaje się wielu młodym osobom. Pokazał, że nigdy nie jest za późno! Znamy szczegóły, sprawdźcie poniżej.

Jacek Stachursky po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach. To placówka w województwie śląskim. Muzyk zdał maturę i przez 3,5 roku studiował prawo na Uniwersytecie Łódzkim, którego jednak nie ukończył. Kolejno podejmował studia na kierunku organizacji produkcji telewizyjno-filmowej, a później pedagogikę. To też się nie udało. I wtedy Stachursky zrobił coś, czego nie udaje się nawet wielu młodym osobom - ukończył wreszcie prawo!

W 2011 roku rozpoczął studia prawnicze w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Ukończył je w 2016 roku, czyli na swoje 50. urodziny. Mało tego, w 2017 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Muzyk pokazał, że nigdy nie jest za późno na spełnienie swoich marzeń o edukacji. Wielu fanów uważa, że to może być dobry przykład dla młodszego pokolenia. Gratulacje, zasłużone!

