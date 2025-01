To dlatego Viki Gabor nie wystąpiła w sylwestra? Noworoczne życzenia przekazała ze szpitala

Wzywał do walki!

Pod ostatnimi postami Viki Gabor pojawiło się bardzo wiele pytań od fanów, którzy byli mocno rozczarowani tym, że młoda gwiazda nie pojawiła się na żadnej z tegorocznych wielkich sylwestrowych imprez. Wokalistka przyzwyczaiła bowiem fanów do tego, że występowała zwykle na koncertach organizowanych przez telewizję. W tym roku jej zabrakło. Okazuje się, że młoda gwiazda miała w tym czasie znacznie poważniejsze obowiązki - czuwała przy łóżku mamy, która niespodziewanie trafiła do szpitala już jakiś czas temu.

Viki Gabor relacjonuje ze szpitala w Nowy Rok

Siedemnastolatka poinformowała o sytuacji w stories na Instagramie. W Nowy Rok Viki Gabor opublikowała zdjęcie, na którym widzimy ją razem z siostrą Melisą. Obie mają na twarzach maseczki, i znajdują się w szpitalu, gdzie czuwają przy mamie.

Życie pisze nieprzewidywalne scenariusze... Zaplanowane rodzinne świętowanie Bożego Narodzenia i powitanie Nowego Roku było całkiem inne, niż sobie zaplanowaliśmy. Wszystko zmieniło się w ułamku sekundy, moja mama kilkanaście dni temu trafiła od szpitala, lekarze bardzo ostrożnie stawiają diagnozę, czekamy w napięciu na kolejne wyniki badań, myślimy tylko pozytywnie o tym, co przed nami

- relacjonuje Wiktoria.

Nawet w tak trudnym położeniu Wiktoria nie z zapomina o fanach

Mimo osobistych trudności Viki nie zapomniała o swoich fanach, składając im życzenia zdrowia i pomyślności na nadchodzący rok:

Dla Was wszystkich, w imieniu swoim i całej mojej rodziny życzę Wam szczęśliwego Nowego Roku, przede wszystkim zdrowia dla Was i Waszych bliskich

Społeczność fanów oraz media wyrażają wsparcie dla Viki i jej rodziny w tym trudnym czasie, życząc szybkiego powrotu do zdrowia dla jej mamy. Również menedżer wokalistki przesłał pozytywną energię, nazywając mamę Viki "superhirołmamą". I my życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

i Autor: Instagram

