Stanisław Tym zmarł 6 grudnia 2024 r. Od dawna nie pojawiał się publicznie, a gdy pokazał się na jednej z premier teatralnych w marcu tego roku, wyglądał na mocno osłabionego. Nie tracił pogody ducha, ale w poruszaniu pomagał mu balkonik. Wiele lat wcześniej Tym walczył z nowotworem żołądka i udało mu się go pokonać. Niestety aktor odszedł w wieku 87 lat, kilka miesięcy po tym, jak celebrował swoje urodziny.

Stanisław Tym jeszcze w zeszłym roku na łamach właśnie tego pisma publikował swoje felietony, w których komentował polską rzeczywistość, wbijał szpile politykom, rządzącym i samej głowie państwa. Ostatni felieton napisał w listopadzie 2023 r. - mówił wówczas o zmianie władzy w Polsce. Nie ukrywał, że nie należy do fanów PiS-u.

W październiku zeszłego roku, niedługo przed wyborami, na facebookowym profilu Małgorzaty Zakrzewskiej pojawił się krótki, zaledwie 22-sekundowy filmik, który Tym nagrał po to, aby wesprzeć polityczkę w wyborach parlamentarnych.

Na nagraniu widać Tyma, który siedząc przy biurku, mówił:

Małgorzata Zakrzewska jest radną miasta Warszawy związaną z klubem Koalicji Obywatelskiej.

W 2022 Stanisław Tym i Jacek Fedorowicz otrzymali Medal Specjalny przyznany podczas gali wręczania Medalu Wolności Słowa przez Fundację Grand Press.

Polacy pokochali ich za satyryczne demaskowanie pychy, głupoty i intelektualnej pustki tych, którzy mają się za wybrańców narodu. Czy w filmie, czy w radiu, telewizji albo na scenie - zawsze trafiali w sedno i mówili, co myślą. Jak to satyrycy – często zabierają głos śmiertelnie poważnie, by bronić wartości, rozumu i przyzwoitości - tak brzmiało uzasadnienie.