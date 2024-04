Wiemy kiedy zmarła Stanisława Ryster

Informacja o śmierci Stanisławy Ryster zaskoczyła jej rodzinę i przyjaciół. Gwiazda telewizji jeszcze nie tak dawno była w świetnej formie i udzielała wywiadów. "Super Express" jako pierwszy dowiedział się o śmierci gwiazdy, o czym poinformowaliśmy w czwartek, 4 kwietnia. - Zmarła Stanisława Ryster. Jeśli ktoś był legendą TVP, to Ona na pewno. Pochwalę się - w jednym z wywiadów powiedziała, że spotkała się niedawno z "jednym ze swoich ulubionych graczy". Potwierdziła mi potem, że to chodziło o mnie - tydzień wcześniej zaprosiłem Ją na kawę - wspomniał gwiazdę Mariusz Machnikowski, matematyk z Trójmiasta, który wygrał 10-krotnie "Wielką grę".

Jednak do dnia pogrzebu nie było wiadomo, kiedy dokładnie zmarła. Na tabliczce przy urnie pojawiła się jednak informacja, że dziennikarka odeszła 27 marca.

Skromny pogrzeb gwiazdy "Wielkiej gry"

Rodzina nie poinformowała nikogo o terminie pogrzebu. Nigdzie też nie została wywieszona tak zwana klepsydra, nawet na bramie cmentarza. Zapewne dlatego na pogrzebie pojawiła się zaledwie garstka ludzi, w tym córka, najbliższa rodzina i Zofia Czernicka, z którą Ryster była zaprzyjaźniona. - Informacja o śmierci Stanisławy dotarła do mnie gdy byłam u dzieci w Monachium. To okropna, smutna i bardzo zaskakująca wiadomość. Przeżyłam szok. Miałam to szczęście, że pracowałam w telewizji w czasie gdy taka niezwykła osoba i legenda też tam była. Mówimy legenda, bo Stanisława była niezwykle zawodowa i ciepła, była symbolem tych dawnych czasów, czasów dobrej telewizji. Ona nie była zwykłą prezenterką, a osobowością, bo dawała własny talent i tworzyła niezwykłą relację z widzami. Szanowała swoich gości w studiu i traktowała ich jak gości w domu. Tego szacunku dla widza i gości każdy się powinien od niej uczyć - wspomniała Czericka przyjaciółkę w rozmowie z Faktem.

Na pogrzebie Ryster nie było księdza

W trakcie wkładania urny do grobu została puszczona piosenka Franka Sinatry "My way". Na pogrzebie zabrakło jednak księdza. Na życzenie gwiazdy TVP, nikt nie odprawiał mszy, ponieważ pogrzeb miał charakter świecki. Przemówiła jedynie córka gwiazdy, która wyznała m.in., że jej mama do końca była osobą optymistycznie nastawioną do życia.

