Byliśmy w domu Krzysztofa Krawczyka. To niesamowite co zastaliśmy w jego sypialni

Wybory prezydenckie 2025 zbliżają się wielkimi krokami. Wydawać by się mogło, że przecież jeszcze rok, ale kampania ruszyła już praktycznie teraz. Wśród kandydatów, oprócz rasowych polityków różnych partii, zaczynają pojawiać się także... celebryci. Oprócz nich, na liście mamy jeszcze sportowców, muzyków i dziennikarzy. Wygląda na to, że wybory prezydenckie staną się wydarzeniem rozrywkowym, a nie tylko stricte politycznym. Podobne zjawisko nastąpiło już w Polsce, gdy Marszałkiem Sejmu został Szymon Hołownia, w przeszłości związany z TVN i programem "Mam Talent". Za jego kadencji oglądalność debat w Sejmie wzrosła o kilkaset procent, a filmy w serwisie Youtube z rządowych dyskusji biją rekordy popularności. Być może podobnie będzie z wyborami prezydenckimi. Start w wyścigu o ten fotel zapowiedział bowiem między innymi Krzysztof Stanowski, osobowość medialna, twórca "Kanału Zero". - Chciałbym zobaczyć, jak wygląda kampania prezydencka od środka. Mam zamiar nagrywać na ten temat vlogi, chciałbym, żeby kamera za mną podążała. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta. Nie da się tego zrobić inaczej, niż startując w wyborach na prezydenta, w związku z czym zamierzam to zrobić - stwierdził w wywiadzie z Andrzejem Dudą.

Stanowski, Gawryluk, Najman. Celebryci marzą o rządzeniu Polską? Szykują się rozrywkowe wybory prezydenckie

W odpowiedzi na deklarację Krzysztofa Stanowskiego, Marcin Najman również zapowiedział start w wyborach prezydenckich. Stwierdził, że w świetle obecnych faktów "Cesarz nie może pozostać obojętny". - No nie mogę pozostawić całego ludu cesarskiego na postawę takich nikczemników - powiedział Najman w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Celebrytka i aktywistka społeczna Maja Staśko zareagowała na to wszystko krótkim oświadczeniem. - Żeby nie było samych facetów wśród kandydatów, poświęcę się i będę kandydować na prezydentę - napisała w serwisie X (pisownia oryginalna). Ostatnio media obiegła też informacja, jakoby wieloletnia dziennikarka Polsatu Dorota Gawryluk również miała startować w wyborach prezydenckich. A jeszcze nie tak dawno temu, w kolejnym wyścigu, tym zaplanowanym na 2040 rok, wystartowanie zapowiadał Mata. Młody raper sam o tym mówił w jednym ze swoich kawałków. Cóż, wygląda na to, że będzie niezwykle ciekawie.