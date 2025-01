Startuje Radio Super Express – nowe internetowe radio informacyjne

Nowy serwis audio, działający obecnie w wersji beta, ma za zadanie przede wszystkim ułatwić i poszerzyć dostęp do informacji. To zupełnie nowy kanał przeznaczony dla osób, które chcą wygodnie i szybko zapoznać się z najświeższymi wiadomościami. W każdej godzinie słuchacze otrzymują dwa rozbudowane serwisy informacyjne z kraju i ze świata oraz z informacjami lokalnymi, a także serwisy tematyczne poświęcone rozrywce, serialom, sportowi i biznesowi. Pięć razy w ciągu godziny słuchacze usłyszą aktualną prognozę pogody.

Wszystkie serwisy powstają w oparciu o informacje przygotowywane przez dziennikarzy Grupy ZPR Media, przede wszystkim „Super Expressu”, ale również eska.pl. Do generowania i selekcji newsów oraz przygotowywania serwisów wykorzystywane są modele oparte na sztucznej inteligencji (AI), generują one również głosy, które można usłyszeć na antenie. Treści są moderowane przed emisją przez dedykowany zespół.

Dla Grupy ZPR Media sztuczna inteligencja to istotny element rozwoju biznesu, ale jako narzędzie wspierające nas w osiąganiu celów, a nie substytut naszych mocnych i sprawdzonych zespołów. Nie zamierzamy zastępować ludzi, bo to dzięki naszym dziennikarzom oraz przy użyciu AI możemy dziś docierać z informacjami do coraz szerszego grona internautów – stwierdza Tomasz Krawczyk, wiceprezes TIME SA .

Radio Super Express to poszerzenie marki, która w ramach badania Total Reach 360° jest numerem 1 w Polsce pod względem dotarcia do odbiorców z zasięgiem łącznym 10,3 mln osób (PBC, 10.2023-09.2024).

Staramy się dotrzeć do naszych odbiorców wszystkimi możliwymi kanałami, jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasi czytelnicy. Teraz »Super Express« to prawdziwie multimedialny brand: do gazety, portalu, serwisów tematycznych i internetowej telewizji dołącza radio, dzięki czemu dostęp do naszych newsów jest jeszcze prostszy – mówi Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny „Super Expressu”.